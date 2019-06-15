Умер до приезда скорой: в Ярославской области в ДТП перевернулся внедорожник с москвичами

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Автомобиль двигался по пересечённой местности
Дорога была сложная
Фото: Александра Савельева
Эта поездка оказалась последней для водителя внедорожника «Мицубиси-Паджеро». Около 11 часов утра 36-летний мужчина ехал по пересечённой местности в селе Веськово Переславского района. По непонятным пока причинам водитель не справился с управлением. Джип на скорости опрокинулся.
— В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Пассажир — женщина — доставлена в лечебное учреждение, — рассказали пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В этот же день в Ярославле в ДТП попал водитель скутера. Мужчина серьезно пострадал.
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