Умер до приезда скорой: в Ярославской области в ДТП перевернулся внедорожник с москвичами

Эта поездка оказалась последней для водителя внедорожника «Мицубиси-Паджеро». Около 11 часов утра 36-летний мужчина ехал по пересечённой местности в селе Веськово Переславского района. По непонятным пока причинам водитель не справился с управлением. Джип на скорости опрокинулся.



— В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Пассажир — женщина — доставлена в лечебное учреждение, — рассказали пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

