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Насильников было двое: стали известны подробности нападения на официантку

На беззащитную ярославну напали на территории строящегося дома

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Мужчины напали на 43-летнюю официантку

Фото: Александра Савельева

Стали известны подробности нападения на 43-летнюю официантку на улице Лётной.

Ранее мы сообщали о том, что женщину изнасиловали. Как сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области, на официантку напали два человека.

— В отношении них возбуждены уголовные дела. Оба подозреваемых задержаны, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Напомним, что один из нападавших — 37-летний гражданин Узбекистана. Ранее он не был судим. Он и его приятель изнасиловали женщину на территории строящегося дома.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

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насилиенапали на официантку

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
9 июн 2019 в 16:19

А какие подробности? То что их было двое? А как мадам попала на стройку? Почему нет информации? Скорее всего она сама туда добровольно пришла. Лурье как всегда жжёт на заголовках.