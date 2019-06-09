Насильников было двое: стали известны подробности нападения на официантку

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На беззащитную ярославну напали на территории строящегося дома
Мужчины напали на 43-летнюю официантку
Стали известны подробности нападения на 43-летнюю официантку на улице Лётной.
Ранее мы сообщали о том, что женщину изнасиловали. Как сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области, на официантку напали два человека.
— В отношении них возбуждены уголовные дела. Оба подозреваемых задержаны, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Напомним, что один из нападавших — 37-летний гражданин Узбекистана. Ранее он не был судим. Он и его приятель изнасиловали женщину на территории строящегося дома.