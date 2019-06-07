В Ярославле маленький ребёнок оказался запертым в машине: отец вызвал спасателей

В Ярославле маленький ребёнок оказался запертым в машине.

Оказалось, что такую оплошность совершил отец малыша. Мужчина не смог самостоятельно открыть двери, поэтому ему пришлось вызвать спасателей.

— Я решил пересесть на заднее сиденье к ребёнку. Чтобы работал кондиционер, я оставил ключи в зажигании. Потом заблокировал свою дверь, чтобы сюда никто посторонний сесть не смог. И получилось так, что все заблокировались, и я уже не мог в машину попасть, — рассказал отец малыша.

С помощью специальных инструментов спасатели Центра гражданской защиты быстро открыли дверь машины, сняли блокировку дверей. Спящий на заднем сиденье в автокресле малыш даже не проснулся.