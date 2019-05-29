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Происшествия

«Это нельзя есть»: проверка показала, как на птицефабрике на самом деле хранили кур и яйца

Россельхознадзор выявил 12 нарушений на предприятии в Ярославской области

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Продукцию на предприятии хранили с нарушениями российского законодательства

Фото: управление Россельхознадзора

Специалисты управления Россельхознадзора внезапно нагрянули с проверкой на крупную птицефабрику в Тутаевском районе. К облаве на предприятии оказались не готовы, поэтому сотрудники ведомства смогли увидеть, что там творится на самом деле.

— Предприятие занимается разведением сельскохозяйственной птицы, производством мяса птицы и пищевых субпродуктов в охлажденном и замороженном виде, — уточнили в Россельхознадзоре. — В ходе проведения проверки было выявлено 12 серьёзных нарушений требований российского законодательства. А значит, что выявленную здесь продукцию есть нельзя.

Стало известно, какие именно нарушения выявил Россельхознадзор на птицефабрике:

  • территория фермы должным образом не обустроена — нет твёрдого покрытия на дорогах;
  • гардеробы для верхней одежды работников и производственные помещения требуют ремонта, душевая не обеспечена горячей водой, гардероба для санитарной одежды нет, персонал не обеспечен санитарной одеждой;
  • дезинфекционные коврики, оборудованные при входе в помещение яйцесклада, производства яичного порошка, убойного цеха, инкубатория, кормоцеха, не заправлены дезинфицирующим раствором, не выполняют функцию по дезинфекции;
  • вентиляционные и иные технологические отверстия кормоцеха не оборудованы сеткой, защищающей от проникновения синантропных птиц;
  • зона хранения и утилизации отходов производства (помётохранилище. — Прим. ред.) размещена на расстоянии 50 метров от производственных помещений птичника;
  • в помещении производства яичного порошка на хранении находятся строительные материалы;
  • не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП (концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. — Прим. ред.);
  • в яйцескладе на хранении и в продаже находились яйца с истекшим сроком годности (дата производства 2 апреля 2019 года);
  • нет складского помещения для хранения тары;
  • в цехе убоя находится туалет, кладовая для хранения ёмкостей для биотходов, бытовка, помещение для сушки обуви и одежды сотрудников, двери указанных помещений открываются внутрь производственного помещения;
  • в холодильной камере цеха убоя и переработки в обращении на хранении и в продаже находились 243 килограмма полуфабриката куриного охлаждённого и 52 килограмма куриной шеи охлаждённой без маркировки, содержащей информацию о дате изготовления, сроке годности и условиях хранения;
  • исследования кормов, питьевой воды и воздуха не проведены, документы, подтверждающие исследования, не предоставлены.

Всю несоответствующую продукцию сотрудники Россельхознадзора предписали утилизировать, нарушения на предприятии устранить, а на руководителя завели административное дело. Теперь должностному лицу грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Мы попытались связаться с представителями птицефабрики, но пока дозвониться не удалось.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Артем
29 мая 2019 в 17:48

На какую именно птицефабрику, как догадаться? там в районе их несколько разных. неужели так трудно написать

Комментатор
29 мая 2019 в 17:39

А на организацию штраф? Почему только должностному?

Гость
29 мая 2019 в 17:28

вот это штраф, конечно))))))