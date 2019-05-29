«Это нельзя есть»: проверка показала, как на птицефабрике на самом деле хранили кур и яйца

Специалисты управления Россельхознадзора внезапно нагрянули с проверкой на крупную птицефабрику в Тутаевском районе. К облаве на предприятии оказались не готовы, поэтому сотрудники ведомства смогли увидеть, что там творится на самом деле.



— Предприятие занимается разведением сельскохозяйственной птицы, производством мяса птицы и пищевых субпродуктов в охлажденном и замороженном виде, — уточнили в Россельхознадзоре. — В ходе проведения проверки было выявлено 12 серьёзных нарушений требований российского законодательства. А значит, что выявленную здесь продукцию есть нельзя.

