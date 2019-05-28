Очевидцы ЧП с упавшим в Волгу мужчиной: «На мосту осталась записка»

В Ярославле стали известны новые подробности ЧП на Октябрьском мосту, где в реку упал человек. О том, что произошло, рассказали очевидцы.

— Мы стояли на набережной в Тверицах и заметили мужчину, сидящего на мосту, — рассказала 76.RU девушка, попросившая не называть её имя. — Хотели вызвать полицию, но подумали, что это рабочий. Решили подождать и убедиться, чтобы потом не оформили нам как ложный вызов.

Через пару минут молодые люди заметили, как к мужчине подъехала девушка на велосипеде.

— Они начали о чем-то разговаривать, — рассказала свидетельница ЧП. — Потом подъехала другая. Он, махнув им рукой, сказал: «Так нужно».