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Очевидцы ЧП с упавшим в Волгу мужчиной: «На мосту осталась записка»

Подробности странного происшествия в Ярославле

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Вокруг опор моста долго кружили лодки спасателей

Фото: Александр Ширкин

В Ярославле стали известны новые подробности ЧП на Октябрьском мосту, где в реку упал человек. О том, что произошло, рассказали очевидцы. 

— Мы стояли на набережной в Тверицах и заметили мужчину, сидящего на мосту, — рассказала 76.RU девушка, попросившая не называть её имя. — Хотели вызвать полицию, но подумали, что это рабочий. Решили подождать и убедиться, чтобы потом не оформили нам как ложный вызов. 

Через пару минут молодые люди заметили, как к мужчине подъехала девушка на велосипеде. 

— Они начали о чем-то разговаривать, — рассказала свидетельница ЧП. — Потом подъехала другая. Он, махнув им рукой, сказал: «Так нужно». 

Когда молодые люди увидели уже упавшего в воду мужчину, вызвали полицию и сами поехали на мост.

— После удара о воду ушёл ко дну. Очень страшное зрелище. На месте осталась записка, написанная карандашом. Что в ней было, я не знаю.

Напомним, всё произошло вечером 27 мая на Октябрьском мосту в Ярославле. Вокруг опор моста кружили лодки спасателей.

— Тело пока не найдено, — дали информацию на 14:30 специалисты Центра гражданской защиты Ярославля.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Алёна
28 мая 2019 в 15:16

А как с берега услышали, что он сказал девушкам на мосту? ?