«Не дай бог никому вытерпеть, что я терпел»: в Ярославле судят сотрудников СИЗО, избивших человека

Сегодня в Ярославле начался суд над двумя сотрудниками СИЗО-1 — инспекторами отдела режима Спартаком Любовских и Александром Бурцевым. Их обвиняют в избиении заключённого Виктора Харламова. Инцидент случился ещё в апреле 2016 года.



— При поступлении у меня отобрали все вещи и пять дней не возвращали. Я попросил отдать, за что был избит, — рассказывает Виктор Харламов Общероссийскому общественному движению «За права человека». — Меня и еще двух заключенных, находившихся со мной в карантине, вывели в обысковую комнату, где не было видеокамер, и избили всех троих по очереди. Меня — за просьбы вернуть вещи, а их — за компанию.



Как рассказал Харламов, его избивали дубинками — нанесли ему более 20 ударов по всем частям тела. После избиения заключённый не мог встать трое суток, у него было внутреннее кровотечение. Потом Виктора отвезли в больницу.



Сейчас Виктор Харламов вышел из тюрьмы. Подозреваемые свою вину не признают и утверждают, что Харламова избил его сокамерник. Обоих сотрудников ФСИН уже выпустили из-под стражи, и сейчас они находятся под подпиской о невыезде. До этого они полгода пробыли в СИЗО.



Репортаж из зала суда смотрите в нашей онлайн-трансляции.