«Не дай бог никому вытерпеть, что я терпел»: в Ярославле судят сотрудников СИЗО, избивших человека

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Дело длилось два года
На скамье подсудимых - двое сотрудников СИЗО
Сегодня в Ярославле начался суд над двумя сотрудниками СИЗО-1 — инспекторами отдела режима Спартаком Любовских и Александром Бурцевым. Их обвиняют в избиении заключённого Виктора Харламова. Инцидент случился ещё в апреле 2016 года.
— При поступлении у меня отобрали все вещи и пять дней не возвращали. Я попросил отдать, за что был избит, — рассказывает Виктор Харламов Общероссийскому общественному движению «За права человека». — Меня и еще двух заключенных, находившихся со мной в карантине, вывели в обысковую комнату, где не было видеокамер, и избили всех троих по очереди. Меня — за просьбы вернуть вещи, а их — за компанию.
Как рассказал Харламов, его избивали дубинками — нанесли ему более 20 ударов по всем частям тела. После избиения заключённый не мог встать трое суток, у него было внутреннее кровотечение. Потом Виктора отвезли в больницу.
Сейчас Виктор Харламов вышел из тюрьмы. Подозреваемые свою вину не признают и утверждают, что Харламова избил его сокамерник. Обоих сотрудников ФСИН уже выпустили из-под стражи, и сейчас они находятся под подпиской о невыезде. До этого они полгода пробыли в СИЗО.
Репортаж из зала суда смотрите в нашей онлайн-трансляции.
Спецсредств и ключей от камеры у подозреваемых не было, рассказал свидетель в СИЗО.
Камерные ключи были только у дежурного корпуса. То есть по правилам у подозреваемых не должно было быть ключей.
Ещё один сотрудник СИЗО сказал следователям, что Харламов прибыл в тюрьму в состоянии наркотического опьянения и без вещей
- Оператор камер видеонаблюдения рассказала, что Харламов несколько раз закрывал камеру. Об этом она сообщала дежурным. В тот день, когда избили Харламова, обвиняемые вывели заключённых из камеры, где сидел Харламов. Их не было около часа. Оператор не придала этому значение.
По словам врачей СИЗО, Харламов изначально ничего не говорил про избиение.
Потрепавший признался, что до задержания употреблял наркотики. Сотрудники утверждали, что Харламов просил вещи, потому что там были наркотики. Изначально сотрудники СИЗО говорили, что Харламов упал со второго яруса кровати.
Удары наносили слаженно
- Избивали не более получаса, - зачитывает судья. - В этот же вечер дежурный врач осмотрел Харламова, но действий не предпринял. На следующий день ему дали таблетку обезболивающего. Фельдшер поставил кишечную непроходимость, поэтому Харламова решено было отвезти в больницу. Заключённый часто терял сознание в СИЗО и по дороге в больницу.
Бурцев вину не признает. Он говорит, что в это время был в банно-прачечном комбинате, который находится далеко от того корпуса, где был Харламов. Любовских Бурцев в этот день не встречал.
Степень тяжести вреда относится к тяжкой. У Харламова множество гематом, разрыв селезёнки.
Суд:
- В этот день сотрудники СИЗО проводили каждого заключённого в камеру хранения спальных принадлежностей. И резиновыми палками избили каждого заключённого. Харламову нанесли больше всех ударов - не менее 20.
СУдья зачитывает информацию из дела:
- Бурцев и Любовских, находясь при исполнении, реагируя на действия Харламова, ударяющего по двери камеры, вступили в преступный сговор. С 15-16 часов 18 апреля 2016 года, превышая должностные полномочия, заведомо зная, что нарушат статью конституции, применили физическую силу в отношении Харламова, Лебедева и Суворова, которые не нарушали закон.
Один из подозреваемых - Спартак Любовских - плачет.
Оба женаты, имеют детей. Ранее не были судимы/
Подозреваемые ведут себя спокойно. Молчат
Потерпевший до начала суда рассказал, на какой приговор надеется:
- Хотелось бы, чтобы их заключили под стражу на 10-12 лет, несмотря на все смягчающие обстоятельства. Не дай бог никому вытерпеть, что я терпел, - сказал Виктор Харламов.
Опять зеки ноют? Что ж он не ныл, когда совершал, за что он там сидел? Освободить мужиков, а то этим ЗК там курорт устроили, работать не хочу, жрать неси...
вот я хз... сколько там в отрядах? человек 20-40, а выхватили только 3 человека? а ведущий ещё и удары считал да на 20 сбился. и дату то помнит, бедолага, и время то. а скромняга то какой - врачам то не сразу признался. да и признался то наверное под давлением. только после угроз врачей что они тоже его изобьют.