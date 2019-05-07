«Лишь бы из-за меня водителя не посадили»: женщина, которую задавил троллейбус, рассказала о ДТП

Узнайте больше об авторах 76.RU!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
Жительнице Ярославля шесть часов делали операцию
Женщина в тяжёлом состоянии третий день лежит в больнице
6 мая состоялся суд над водителем троллейбуса, который чуть не переехал женщину. Напомним, ДТП случилось днём ранее, 5 мая в 06:30 утра на Богоявленской площади. 63-летняя ярославна переходила дорогу в неположенном месте. Она не заметила приближающийся сзади транспорт. За рулём троллейбуса № 5 сидела 42-летняя женщина. Оказалось, она и все, кто находился в салоне троллейбуса, не заметили пешехода. Жесткое ДТП попало на камеру наружного видеонаблюдения.
— Вчера был суд над водителем троллейбуса по статье за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Но судья отменил приговор, потому что по этому делу недостаточно доказательств. Свидетели рассказали, что не видели и даже не слышали пешехода, — рассказали в ГИБДД.
Водителя троллейбуса обвиняют лишь в том, что она оставила место ДТП. За это ей может грозить лишение прав или административный арест.
Пострадавшую женщину госпитализировали, сейчас она в больнице.
— Ей вчера шесть часов делали операцию, — рассказывает сестра пострадавшей Надежда. — На правой руке открытый перелом. Переломаны рёбра, вся в синяках. Я считаю, что ей ещё повезло. Как она не угодила под колёса? У неё был сильнейший шок.
Надежда рассказала, что в то утро её сестра шла с ночной смены. Женщина работает недалеко от Богоявленской площади.
— К ней приходил следователь, так она сказала, что претензий не имеет, лишь бы из-за неё водителя в тюрьму не посадили. Она понимает, что в этой ситуации неправа, но пусть ей хотя бы денег на лечение выплатят, — говорит Надежда.
Опасность ярославских пешеходов подстерегает на каждом шагу. Даже тех, кто соблюдает Правила дорожного движения. Например, 1 мая в Ярославле на пешеходном переходе сбили девушку. Местные рассказывают, что это одно из самых опасных мест в городе. Здесь не первый раз сбивают пешеходов.
Ну ладно пешеход попёрся через площадь конечно не правельно, ну как можно не увидеть водителю её , это надо вообще на дорогу не смотреть. Лично моё мнение зря предоставили преимущество пешеходам , многие неправильно понимают и прутся через дорогу не смотря по сторонам , что-то надо поменять или разъяснить людям как нужно пересекать проезжую часть иначе дальше будет только хуже , нерадивые родители тащат за собой детей через дороги где им удобно , а детки учатся и в дальнейшем поступят точно так.