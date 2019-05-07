«Лишь бы из-за меня водителя не посадили»: женщина, которую задавил троллейбус, рассказала о ДТП

6 мая состоялся суд над водителем троллейбуса, который чуть не переехал женщину . Напомним, ДТП случилось днём ранее, 5 мая в 06:30 утра на Богоявленской площади. 63-летняя ярославна переходила дорогу в неположенном месте. Она не заметила приближающийся сзади транспорт. За рулём троллейбуса № 5 сидела 42-летняя женщина. Оказалось, она и все, кто находился в салоне троллейбуса, не заметили пешехода. Жесткое ДТП попало на камеру наружного видеонаблюдения.

— Вчера был суд над водителем троллейбуса по статье за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Но судья отменил приговор, потому что по этому делу недостаточно доказательств. Свидетели рассказали, что не видели и даже не слышали пешехода, — рассказали в ГИБДД.

Водителя троллейбуса обвиняют лишь в том, что она оставила место ДТП. За это ей может грозить лишение прав или административный арест.



Пострадавшую женщину госпитализировали, сейчас она в больнице.



— Ей вчера шесть часов делали операцию, — рассказывает сестра пострадавшей Надежда. — На правой руке открытый перелом. Переломаны рёбра, вся в синяках. Я считаю, что ей ещё повезло. Как она не угодила под колёса? У неё был сильнейший шок.



Надежда рассказала, что в то утро её сестра шла с ночной смены. Женщина работает недалеко от Богоявленской площади.



— К ней приходил следователь, так она сказала, что претензий не имеет, лишь бы из-за неё водителя в тюрьму не посадили. Она понимает, что в этой ситуации неправа, но пусть ей хотя бы денег на лечение выплатят, — говорит Надежда.



Опасность ярославских пешеходов подстерегает на каждом шагу. Даже тех, кто соблюдает Правила дорожного движения. Например, 1 мая в Ярославле на пешеходном переходе сбили девушку. Местные рассказывают, что это одно из самых опасных мест в городе. Здесь не первый раз сбивают пешеходов.