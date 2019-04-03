Его не узнать по фотографии: в Ярославской области по пути домой пропал дедушка

Валерия Жукова ищут с четверга. 28 марта 66-летний ярославец поехал в Туношну навестить свою гражданскую жену в больнице. Вечером этого же дня, около семи часов вечера, Валерий сел на автобус №103 до Ярославля. Но до дома так и не доехал.

— Просим откликнуться пассажиров автобуса 103, следовавших по маршруту «Туношна (больница МПС) — Ярославль» в период времени с 18 до 21 часа 28 марта, — сообщают в поисковом отряде «Центр-Спас». — Также просим откликнуться владельцев авто и предоставить записи с видеорегистраторов, следовавших данным маршрутом.

