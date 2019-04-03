Его не узнать по фотографии: в Ярославской области по пути домой пропал дедушка

Валерия Жукова ищут с четверга. 28 марта 66-летний ярославец поехал в Туношну навестить свою гражданскую жену в больнице. Вечером этого же дня, около семи часов вечера, Валерий сел на автобус №103 до Ярославля. Но до дома так и не доехал.
— Просим откликнуться пассажиров автобуса 103, следовавших по маршруту «Туношна (больница МПС) — Ярославль» в период времени с 18 до 21 часа 28 марта, — сообщают в поисковом отряде «Центр-Спас». — Также просим откликнуться владельцев авто и предоставить записи с видеорегистраторов, следовавших данным маршрутом.
Мужчина периодически теряет память. Осложняет поиск и то, что сейчас Валерий выглядит не так, как на фото. Мужчина лысый, без усов.
У Валерия Жукова серые глаза, он худощавого телосложения и среднего роста. Был одет неприметно: чёрный пуховик с капюшоном, синие джинсы и чёрные полуботинки. На голове — чёрная шапка.
Если вы видели Валерия или знаете, где он находится, позвоните в дежурную часть ОМВД России по Ярославскому району: 21–54–02 или на бесплатную горячую линию «Центр-Спас»: 8 800 30–19–112.