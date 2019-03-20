«За нищенку ответишь»: в Ярославле семиклассницы подмешали своей подруге слабительное

Подробности истории, где школьницы отомстили своей обидчице
Девочки решили проучить свою подругу, подсунув ей лимонад с пургеном
Жестокую месть придумали в Ярославле семиклассницы из школы № 70 своей подруге. Девочкам не понравилось, что их одноклассница выпендривалась перед ними и обозвала нищенками. Школьницы угостили свою обидчицу слабительным.
— Настя и Вероника из 7-го «Б» дали Арине попить лимонаду с добавкой, — сообщили журналисты Mash. — Правда, когда Арина стала жаловаться на живот, сказали, что так её проучили, и дали противоядие — средство от диареи.
Видео: Mash
Кстати, дети друг друга поняли и помирились. Арина поняла, за что она пострадала, а оскорблённые одноклассницы отомстили и успокоились. Но родители жертвы написали заявление в полицию.
— По обращению родителей школьницы проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.
Недавно в школе № 70 уже был скандал, когда ученики сфотографировали в столовой тараканов и выложили снимки в интернет.