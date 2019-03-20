20 марта среда
СЕЙЧАС +3°С
usd 64.32
eur 73.00

Темы

СЕЙЧАС +3°С
usd 64.32
eur 73.00
Происшествия

«За нищенку ответишь»: в Ярославле семиклассницы подмешали своей подруге слабительное

Подробности истории, где школьницы отомстили своей обидчице

Поделиться

2 090
3 Обсудить

Все новости

Все новости

Девочки решили проучить свою подругу, подсунув ей лимонад с пургеном

Фото: Mash

Жестокую месть придумали в Ярославле семиклассницы из школы № 70 своей подруге. Девочкам не понравилось, что их одноклассница выпендривалась перед ними и обозвала нищенками. Школьницы угостили свою обидчицу слабительным.

— Настя и Вероника из 7-го «Б» дали Арине попить лимонаду с добавкой, — сообщили журналисты Mash. — Правда, когда Арина стала жаловаться на живот, сказали, что так её проучили, и дали противоядие — средство от диареи.

Видео: Mash

Кстати, дети друг друга поняли и помирились. Арина поняла, за что она пострадала, а оскорблённые одноклассницы отомстили и успокоились. Но родители жертвы написали заявление в полицию.

— По обращению родителей школьницы проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

Недавно в школе № 70 уже был скандал, когда ученики сфотографировали в столовой тараканов и выложили снимки в интернет.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

школадетискандал

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
20 март 2019 в 18:01

Да правильно девчата сделали. Проучили слегка)

Незнакомка
20 март 2019 в 18:14

Где же это они пурген взяли? Он с производства снят

Последние новости