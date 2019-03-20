«За нищенку ответишь»: в Ярославле семиклассницы подмешали своей подруге слабительное

Жестокую месть придумали в Ярославле семиклассницы из школы № 70 своей подруге. Девочкам не понравилось, что их одноклассница выпендривалась перед ними и обозвала нищенками. Школьницы угостили свою обидчицу слабительным.



— Настя и Вероника из 7-го «Б» дали Арине попить лимонаду с добавкой, — сообщили журналисты Mash. — Правда, когда Арина стала жаловаться на живот, сказали, что так её проучили, и дали противоядие — средство от диареи.

