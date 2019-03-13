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В Ярославле произошло ДТП с пассажирским автобусом: на месте работает реанимация

Что известно на данный момент

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Легковушка врезалась в автобус

Фото: «ЯрНет»

В Ярославле на Московском проспекте произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

— Авария случилась в 15:25. Столкнулись автомобиль «Лада-Калина» и автобус ЛиАЗ, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Как говорят очевидцы, автобус серьёзно пострадал. На место ДТП примчалась реанимация.

По предварительной информации, в автобусе пассажиров не было. Как нам стало известно, травмы получил водитель ВАЗа.

Последнее время в Ярославле часто происходят ДТП с автобусами. Недавно маршрутка с пассажирами влетела в сугроб.

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