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Сегодня им стало лучше: после форума «Проектория» 15 школьников попали в больницу

Главврач инфекционной больницы рассказала о состоянии детей

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15 школьников из разных регионов страны госпитализировали после форума

Фото: правительство ЯО

На форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле после 15 школьников госпитализировали в инфекционную городскую больницу. Это были участники из разных городов России, которые остановились в разных гостиницах. Детей сразила острая инфекция.


— В инфекционной больнице сейчас находится 15 детей. Их возраст от 14 до 17 лет, — рассказала главный врач инфекционной больницы Нина Лужинская. — У всех диагноз — ОРИ (острая респираторная инфекция). Дети были госпитализированы не по степени тяжести состояния, а для того, чтобы локализовать инфекцию и не дать ей распространиться дальше. Состояние у всех удовлетворительное, детям оказывается медицинская помощь. Все они уже идут на поправку Хотелось бы отметить, что ситуация штатная для мероприятия с большим скоплением людей.

Организаторы форума сейчас поддерживают связь с родителями и педагогами детей, находящихся в больнице. По предварительной оценке врачей, школьников выпишут в понедельник. 


Всего в форуме «Проектория» участвовали около 500 детей и 150 педагогов со всей страны. Все они, кроме попавших в больницу подростков, уже разъехались по домам. 

О том, как проходил сам форум, который посетил президент России Владимир Путин, читайте в нашей трансляции

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

ЯрославльПроеКТОриЯ

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