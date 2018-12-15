Сегодня им стало лучше: после форума «Проектория» 15 школьников попали в больницу

На форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле после 15 школьников госпитализировали в инфекционную городскую больницу. Это были участники из разных городов России, которые остановились в разных гостиницах. Детей сразила острая инфекция.





— В инфекционной больнице сейчас находится 15 детей. Их возраст от 14 до 17 лет, — рассказала главный врач инфекционной больницы Нина Лужинская. — У всех диагноз — ОРИ (острая респираторная инфекция). Дети были госпитализированы не по степени тяжести состояния, а для того, чтобы локализовать инфекцию и не дать ей распространиться дальше. Состояние у всех удовлетворительное, детям оказывается медицинская помощь. Все они уже идут на поправку Хотелось бы отметить, что ситуация штатная для мероприятия с большим скоплением людей.

