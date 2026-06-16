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Происшествия Умерла мать оперного певца Дмитрия Хворостовского

Умерла мать оперного певца Дмитрия Хворостовского

Людмила Хворостовская пережила сына на восемь с лишним лет

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На снимке слева направо: министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, рядом с ним Людмила Петровна и Александр Степанович Хворостовские, сын Дмитрия Максим, вдова певца Флоранс Илли-Хворостовская и дочь Нина | Источник: Аркадий Зинов / TelegramНа снимке слева направо: министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, рядом с ним Людмила Петровна и Александр Степанович Хворостовские, сын Дмитрия Максим, вдова певца Флоранс Илли-Хворостовская и дочь Нина | Источник: Аркадий Зинов / Telegram

На снимке слева направо: министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, рядом с ним Людмила Петровна и Александр Степанович Хворостовские, сын Дмитрия Максим, вдова певца Флоранс Илли-Хворостовская и дочь Нина

Источник:

Аркадий Зинов / Telegram

Мать оперного певца Дмитрия Хворостовского умерла в Москве на 91-м году жизни. О смерти Людмилы Петровны Хворостовской 16 июня сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Подробности — в материале NGS24.RU.

«Мы постоянно на связи с родителями Димы. И я говорил это не раз, и скажу вновь: низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына!» — написал министр. Он выразил соболезнования отцу певца, Александру Степановичу, и всем родным. По словам Зинова, край окажет всю необходимую помощь в организации похорон.

Людмила Петровна с музыкой связана не была. Всю жизнь она посвятила медицине: родилась 10 января 1936 года в селе Каратузском, окончила Красноярский медицинский институт и до пенсии работала акушером-гинекологом в больнице.

Родители певца держались скромно и почти не давали интервью. В 2019 году у Людмилы Петровны вышла книга «История семьи. Сибирская сага», выпущенная издательством «Эксмо»: в ней она собрала воспоминания о роде Хворостовских, Тетериных и Веберов.

Музыкальное начало в семье шло от отца. Александр Степанович, инженер-химик по образованию, прекрасно пел и играл на фортепиано, собрал большую коллекцию записей мировых оперных певцов и с детства занимался с сыном. Ему сейчас 88 лет.

Раннее детство будущего певца прошло на правобережной улице 26 Бакинских Комиссаров, в рабочем квартале: там, в доме с музыкальной школой на первом этаже, Дмитрий жил до третьего класса. Позже семья перебралась в район улицы Мичурина, и там мальчик доучился в Детской школе искусств № 4, которая сегодня носит имя Дмитрия Александровича Хворостовского.

Людмила Петровна пережила сына на восемь с лишним лет. Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни — баритон больше двух лет боролся с раком мозга. Прах певца тогда разделили на две части: одну урну захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую привезли в Красноярск и поместили в закладной камень в сквере у Института искусств. Место для капсулы выбирали по желанию родителей и вдовы.

Родители оставались хранителями памяти о сыне и после его смерти. Памятник на московской могиле, открытый в день рождения певца в октябре 2019 года, они оплатили сами. Об этом рассказывал художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман.

Имя певца сегодня носят и Красноярский театр оперы и балета, и аэропорт: после голосования на конкурсе «Великие имена России» он стал Международным аэропортом Красноярск имени Дмитрия Хворостовского. Памятник баритону установлен и в сквере у Института искусств в Красноярске.

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