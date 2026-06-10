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«45 секунд до кражи»: как новая схема мошенников выманивает у людей данные карт и оставляет без денег

Рассказываем, как не попасть на удочку злоумышленников

Эксперты заметили всплеск фишинговых сайтов перед Днем России | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЭксперты заметили всплеск фишинговых сайтов перед Днем России | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Эксперты заметили всплеск фишинговых сайтов перед Днем России

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Злоумышленники заманивают россиян обещаниями денежного вознаграждения за участие в опросах, что на деле оборачивается утечкой личных данных и финансовыми потерями. Об этом предупредили в компании F6.

«Аналитики департамента защиты от цифровых рисков… в преддверии Дня России обнаружили активность мошенников, связанную с этим государственным праздником. От имени известного банка… предлагали пройти опрос и получить за это от 5 тысяч до 300 тысяч рублей», — рассказали в компании РИА Новостям.

Уточняется, что злоумышленники сделали восемь сайтов с фальшивыми опросами. Они обещают, что опрос займет всего 45 секунд, а за это пользователи получат деньги от банка.

Когда человек нажимает кнопку «Пройти опрос», он попадает в ловушку. На первой странице ему предлагают выбрать, что ему интереснее: получать больше денег за покупки, «праздничные подарки» или скидки от других партнеров. Однако, чтобы участвовать в опросе, нужно ввести свой номер телефона и полные данные банковской карты.

В четвертом вопросе пользователю предлагают принять участие в праздничной акции. Однако для того, чтобы банк зачислил деньги, посетителю нужно ввести свои данные: имя, фамилию, номер телефона и банковской карты. После нажатия кнопки «Получить» пользователь переходит на следующую страницу, на которой ему предлагают ввести код из СМС от банка.

Эксперты советуют не верить обещаниям быстрого и легкого заработка. Перед тем как участвовать в таких акциях, нужно проверять информацию на официальных сайтах. Не стоит переходить по ссылкам, которые присылают незнакомые люди в мессенджерах или по электронной почте.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Деньги Мошенник Опрос Обман
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