Беспилотник ударил по поезду Москва — Симферополь: есть жертвы. Главное о массовом налете

Машинист поезда получил ранения, а его помощник погиб Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сегодня ночью дрон ударил по тепловозу пассажирского поезда, который ехал из Москвы в Симферополь. В результате атаки погиб один человек, еще одного ранило. Движение поездов приостановили. Всё, что известно о налете к этому часу, собрали в одном материале.

«По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

После этого всех пассажиров поезда доставили в Симферополь на автобусах. Об этом сообщили пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Плановое движение поездов в Крыму приостановили, всех пассажиров эвакуировали. В Севастополе до сих пор отражают атаку беспилотников.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.