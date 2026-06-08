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Происшествия Беспилотник ударил по поезду Москва — Симферополь: есть жертвы. Главное о массовом налете

Беспилотник ударил по поезду Москва — Симферополь: есть жертвы. Главное о массовом налете

Собрали все подробности об этой атаке

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Машинист поезда получил ранения, а его помощник погиб | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМашинист поезда получил ранения, а его помощник погиб | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Машинист поезда получил ранения, а его помощник погиб

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сегодня ночью дрон ударил по тепловозу пассажирского поезда, который ехал из Москвы в Симферополь. В результате атаки погиб один человек, еще одного ранило. Движение поездов приостановили. Всё, что известно о налете к этому часу, собрали в одном материале.

«По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

После этого всех пассажиров поезда доставили в Симферополь на автобусах. Об этом сообщили пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Плановое движение поездов в Крыму приостановили, всех пассажиров эвакуировали. В Севастополе до сих пор отражают атаку беспилотников.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

За ночь над регионами перехватили и уничтожили 310 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областях, Краснодарском крае, Московском регионе, Республике Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Крым Москва Беспилотник Гибель Поезд
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Комментарии
4
Гость
53 минуты
Похоже что взялись за железнодорожные перевозки. Если удастся их остановить то это будет мощнейшим ударом по экономике РФ.
Инженер1

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