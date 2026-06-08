Беспилотник ударил по поезду Москва — Симферополь: есть жертвы. Главное о массовом налете

Сегодня ночью дрон ударил по тепловозу пассажирского поезда, который ехал из Москвы в Симферополь. В результате атаки погиб один человек, еще одного ранило. Движение поездов приостановили. Всё, что известно о налете к этому часу, собрали в одном материале.
«По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
После этого всех пассажиров поезда доставили в Симферополь на автобусах. Об этом сообщили пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».
Плановое движение поездов в Крыму приостановили, всех пассажиров эвакуировали. В Севастополе до сих пор отражают атаку беспилотников.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
За ночь над регионами перехватили и уничтожили 310 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областях, Краснодарском крае, Московском регионе, Республике Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
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