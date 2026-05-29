Происшествия В США прогремел мощный взрыв: вспыхнула ракета миллиардера и владельца Amazon. Кадры

В компании назвали случившееся «аномалией»

270
Blue Origin разбираются в причинах произошедшего | Источник: Sawyer Merritt / XBlue Origin разбираются в причинах произошедшего | Источник: Sawyer Merritt / X

Sawyer Merritt / X

Тяжелая ракета New Glenn, разработанная компанией Blue Origin, взорвалась во время наземных испытаний. Инцидент произошел на космодроме на мысе Канаверал во Флориде (одной из главных стартовых площадок США для космических запусков). Компания принадлежит владельцу Amazon Джеффу Безосу и конкурирует со SpaceX Илона Маска.

NSF — NASASpaceflight.com / X

Испытание проводилось перед запланированным четвертым запуском ракеты, который должен был состояться в ближайшие недели. Цель миссии — вывести на низкую околоземную орбиту спутники интернет‑сети Amazon LEO для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Эти cпутники должны образовать систему, аналогичную Starlink от SpaceX. В Сети появилось видео инцидента: на кадрах виден мощный взрыв и облако дыма над стартовой площадкой.

Sawyer Merritt / X

«Во время сегодняшнего огневого испытания произошла аномалия. Весь персонал находится в безопасности. Мы предоставим дополнительные обновления по мере поступления новой информации», — говорится в сообщении Blue Origin в соцсети X.

Владелец SpaceX Илон Маск тоже прокомментировал инцидент.

«Очень неудачно. Ракеты — это трудно», — заявил Маск.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
2
Гость
1 час
21й век, а обычные ракеты не могут сделать. ладно бы летающая тарелка рванула... новые технологии итд. а тут то чего? все обкатано в СССР было. (тоже не без взрывов)
Гость
1 час
Красиво!
