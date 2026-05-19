Без жилетов и лицензии, но со связями во власти. Всё, что известно о трагедии на Байкале, где погибли пятеро туристов

Сегодня утром на Байкале погибли пятеро пассажиров катера «Хивус». Больше недели назад люди отправились в экскурсионный тур и уже 20 мая должны были вернуться в Москву. Водная прогулка по знаменитому озеру планировалась как заключительная часть поездки. Но лодка потерпела крушение: по данным МЧС, выжили только 13 из 18 людей. MSK1.RU собрал всё, что известно о трагедии.

Последний день тура: что известно о роковой поездке

На потерпевшей крушение лодке собрались туристы из Москвы и Подмосковья, большинство из которых — женщины 50–60 лет. Среди пассажиров был и 14-летний мальчик, он выжил.

Предварительный список туристов на катере «Хивас» Узнать По предварительным данным, которые публикует Telegram-канал Baza, на «Хивусе» находилось 18 человек. Туристы приехали из Москвы и Московской области: 40-летняя Елена В.;

63-летняя Наталья С.;

53-летняя Ольга М.;

50-летний Николай П.;

69-летняя Елена П.;

59-летняя Елена Ч.;

60-летняя Наталья С.;

50-летняя Юлия С.;

64-летняя Маргарита К.;

66-летняя Наталья Ж. (погибла);

49-летняя Ирина Б.;

27-летний Сергей Б.;

14-летний Дмитрий Б.;

64-летняя Марина Ф. (погибла);

43-летний Денис Ф. (погиб);

64-летняя Галина С. (погибла);

44-летняя Мария Т. Список предварительный и может обновляться.

Водная прогулка по Байкалу должна была стать заключительной частью 10-дневного путешествия. До этого туристов возили по городам Китая и Монголии. После осмотра самого глубокого в мире озера они должны были вылететь из Улан-Удэ в Москву 20 мая.

Стоимость такого тура, согласно публикации организатора, — 65 тысяч рублей. Посетить Байкал можно было за доплату в 5 тысяч. После новостей о трагедии турфирма удалила из группы в VK пост с подробной программой тура.

«Смотрите, мы всю информацию пока знаем только от журналистов, которые вот звонят с самого утра. <…> Конечно, мы сами в шоке, всё переживаем. <…> Мы сами звонили в МЧС, связывались, — рассказала MSK1.RU сотрудница турфирмы Елена. — У нас город маленький, компания маленькая».

У людей [пострадавших] мокрые телефоны, они разряжены у многих. Мы сейчас всё это узнаём, как людей доставлять и всё остальное. Елена сотрудница турфирмы «Крис-тур» из Подмосковья

По данным СМИ, погибшие также были жителями подмосковного Ступино.

Неудачный маневр или перегруз лодки? Причина трагедии

Туристы совершали прогулку на катере «Хивус». Это «суда-амфибии» российского производства, которые отличаются тем, что у них есть воздушная подушка. Вместимость таких лодок — 10 человек , включая капитана.

«Лодка была перегружена, поскольку на борту находилось больше людей, чем разрешено правилами эксплуатации судна», — пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Напомним, что на борту, по данным МЧС, находились 18 человек. Люди буквально попали в ловушку, будучи в закрытой кабине аэролодки. Пассажиры были без спасательных жилетов .

О том, как могло произойти крушение, рассказал Telegram-канал Baza. По их данным, капитан катера на воздушной подушке выехал на лед. В какой-то момент он решил совершить прыжок со льда в воду, и именно во время этого маневра судно перевернулось. Водитель аэролодки погиб.

«Никому не советую обращаться»: компания-организатор из Подмосковья

Комплексное путешествие организовала небольшая фирма из подмосковного Ступино — «Крис-Тур», подтвердила MSK1.RU ее сотрудница. Фирма специализируется на паломнических экскурсиях по Подмосковью, а также турах и круизах, в основном по России.

По словам Елены, компания существует «уже очень давно». При этом на сервисах онлайн-карт у них есть всего один отзыв, датируемый 2024 годом. И тот негативный.

«Два часа ждали другой автобус! Время отъезда было одно, за два дня до отъезда оказалось другое! На телефонные звонки отвечают через раз! Ужасная организация!» — написала пользовательница онлайн-карт Елена Лобанова и поставила компании одну звезду.

Как именно работает компания — неясно. MSK1.RU не смог найти регистрации ни ИП, ни ООО, ни сайта. На инфоресурсах фирмы нет никаких юридических данных.

В беседе с MSK1.RU сотрудница «Крис-тур» Елена подтвердила, что водную прогулку по Байкалу организовывала подрядная компания, но не уточнила ее названия.

Миллионы, проблемы с лицензией и связи с властью

По предварительным данным, за перевозку на катере отвечала бурятская турфирма «Кристальный Байкал». У них есть регистрация в реестре официальных туроператоров России.

Компания делает акцент на том, что имеет лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом. При этом в прошлом году, выяснил MSK1.RU, им вынесли предостережение в связи с отсутствием такой лицензии .

По данным РИА Новости, конкретно эта аэролодка, «Север-750», перевернувшаяся на Байкале, не имела разрешения на перевозку людей . Но при этом была исправна.

«Мы принимаем все необходимые меры для безопасного, комфортного и интересного отдыха наших гостей, — говорится в описании турфирмы. — Живем и выросли здесь на Байкале, поэтому знаем всё про эти удивительные, красивые и сказочные места».

Компания, действительно, принадлежит местной жительнице — 35-летней Марии Севергиной. В 2017 году бизнесвумен выдвигалась на пост министра туризма Бурятии.

Помимо прочего, Севергина — супруга бурятского чиновника, экс-главы Туркинского сельского поселения республики. Именно рядом с поселком Турка и произошло крушение, в котором погибли пятеро туристов.

43-летний Сергей Севергин был здесь главой с 2018-го. Его уволили в феврале прошлого года «в связи с утратой доверия». Причиной отставки стало то, что на счета семьи поступили подозрительные миллионы, превышающие совокупный доход супругов.

«Она [жена] занимается туристическим бизнесом. Это не то, чтобы доход, — объяснялся тогда Севергин. — Это движение по счету. Между родственниками. Оплата за кредиты была и за всё остальное. Все денежные средства, которые на карту поступили, они посчитали их доходом».

Из-за незадекларированных денег с чиновника через суд взыскали 3,4 миллиона рублей в пользу государства.

Судя по данным ЕГРЮЛ, ее финансовые показатели резко выросли в 2024–2025 годах. За прошлый год выручка фирмы составила 19,5 миллиона рублей. Компания «Кристальный Байкал» была зарегистрирована в 2012 году.

В Республике Бурятия возбудили уголовное дело после гибели туристов на Байкале по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).