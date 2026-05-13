Дрон прилетел к зданию почты. Во время атаки в приграничье погибли люди

Брянская область 13 мая подверглась атакам беспилотников. Погибли два мирных жителя.
Один удар пришелся по территории около отделения «Почты России» в городе Севске. Там жертвой стал местный житель. От полученных ранений мужчина скончался. Здание почты оказалось повреждено, были разбиты три легковых автомобиля.
Второе ЧП случилось в селе Старая Погощь. В результате атаки дрона-камикадзе погиб житель Ставропольского края. Об этом в своем Telegram-канале написал экс-губернатор региона Александр Богомаз. Он принес соболезнования родственникам.
Также под удар днем 13 мая попал Брянский район области. Там были ранены женщина и мужчина. Их увезли в больницу. Повреждения получили дома, автомобиль, горела хозпостройка.
До этого, в период с 7 утра до 14 часов мск, ПВО уничтожила над территорией Брянской области два беспилотника. В результате атаки тогда никто не пострадал.
В честь Дня Победы Россия анонсировала перемирие. Оно началось в полночь 8 мая и закончилось 12 мая. Несмотря на договоренность о прекращении огня, режим неоднократно нарушался. В России пострадали гражданские объекты, были раненые. Ожидалось, что режим прекращения огня продлится, но этого не произошло.
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