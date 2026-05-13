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Происшествия Атаки БПЛА Дрон прилетел к зданию почты. Во время атаки в приграничье погибли люди

Дрон прилетел к зданию почты. Во время атаки в приграничье погибли люди

ЧП произошло на российской территории рядом с Украиной

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В течение дня ПВО отбивала несколько налетов БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ течение дня ПВО отбивала несколько налетов БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В течение дня ПВО отбивала несколько налетов БПЛА

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Брянская область 13 мая подверглась атакам беспилотников. Погибли два мирных жителя.

Один удар пришелся по территории около отделения «Почты России» в городе Севске. Там жертвой стал местный житель. От полученных ранений мужчина скончался. Здание почты оказалось повреждено, были разбиты три легковых автомобиля.

Второе ЧП случилось в селе Старая Погощь. В результате атаки дрона-камикадзе погиб житель Ставропольского края. Об этом в своем Telegram-канале написал экс-губернатор региона Александр Богомаз. Он принес соболезнования родственникам.

Также под удар днем 13 мая попал Брянский район области. Там были ранены женщина и мужчина. Их увезли в больницу. Повреждения получили дома, автомобиль, горела хозпостройка.

До этого, в период с 7 утра до 14 часов мск, ПВО уничтожила над территорией Брянской области два беспилотника. В результате атаки тогда никто не пострадал.

В честь Дня Победы Россия анонсировала перемирие. Оно началось в полночь 8 мая и закончилось 12 мая. Несмотря на договоренность о прекращении огня, режим неоднократно нарушался. В России пострадали гражданские объекты, были раненые. Ожидалось, что режим прекращения огня продлится, но этого не произошло.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Дрон БПЛА Дрон-камикадзе Брянская область
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Комментарии
6
JayroslavMudryi

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Первая сотка

Первая сотка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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Словесный поток

Словесный поток

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13 мая, 23:07
ну так сделайте что ни будь что бы люди не погибал от таких атак!! а то это выглядит, это все они виноваты, мы белые и пушистые
Гость
13 мая, 22:01
Европа полна оптимизма. Готовятся делить русский пирог. Мы считаем, что это они исключительно по своей глупости. А я думаю, неужели европейцы так глупы?
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Гость
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