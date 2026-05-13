Дрон прилетел к зданию почты. Во время атаки в приграничье погибли люди

В течение дня ПВО отбивала несколько налетов БПЛА Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Брянская область 13 мая подверглась атакам беспилотников. Погибли два мирных жителя.

Один удар пришелся по территории около отделения «Почты России» в городе Севске. Там жертвой стал местный житель. От полученных ранений мужчина скончался. Здание почты оказалось повреждено, были разбиты три легковых автомобиля.

Второе ЧП случилось в селе Старая Погощь. В результате атаки дрона-камикадзе погиб житель Ставропольского края. Об этом в своем Telegram-канале написал экс-губернатор региона Александр Богомаз. Он принес соболезнования родственникам.

Также под удар днем 13 мая попал Брянский район области. Там были ранены женщина и мужчина. Их увезли в больницу. Повреждения получили дома, автомобиль, горела хозпостройка.

До этого, в период с 7 утра до 14 часов мск, ПВО уничтожила над территорией Брянской области два беспилотника. В результате атаки тогда никто не пострадал.