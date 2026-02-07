НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

южн.

 749мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,13
EUR 98,55
Опасные дороги
Ездят по выделенке
Живую признали умершей
Гид подготовки к учебному году
Приговор депутату
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Происшествия Пассажирский самолет потерпел крушение в Австралии — он упал недалеко от пляжа на глазах у сотен отдыхающих

Пассажирский самолет потерпел крушение в Австралии — он упал недалеко от пляжа на глазах у сотен отдыхающих

Воздушное судно рухнуло в океан

1 525
На борту находилось три человека | Источник: PerthNowНа борту находилось три человека | Источник: PerthNow

На борту находилось три человека

Источник:

PerthNow

Легкомоторный самолет рухнул в океан у побережья Южной Австралии. Об этом сообщило издание PerthNow.

Авиакатастрофа произошла 6 февраля в 16:20 (08:20 мск) в заливе недалеко от города Гулуа-Саут. ЧП, по данным издания, произошло на глазах сотен отдыхающих на пляже людей.

На борту было три человека, никто не выжил. По данным местной полиции, среди погибших пилот — 57-летний мужчина из Морфетт-Вейла — и двое пассажиров — 18-летний мужчина из Фрилинга и 19-летний житель Пасадены.

Обломки самолета доставлены на берег. На месте происшествия работают следователи Австралийского бюро безопасности транспорта (ATSB). Причина крушения устанавливается.

Ранее мы сообщали о том, что в штате Кентукки упал и загорелся грузовой самолет. Погибли люди. На борту самолета находилось более 38 000 галлонов (143 845 литров) авиатоплива. Трагедия, произошедшая у аэропорта имени Мохаммеда Али, была запечатлена на многочисленные камеры. Мы собирали подробности о ЧП в этом материале.

Также недавно самолет авиакомпании Satena разбился в Колумбии. На борту находилось 15 человек, все они погибли. Воздушное судно упало в горной местности, из-за этого его поиски продолжались более суток.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Авиакатастрофа Самолет Австралия Океан
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
7 февраля, 11:16
Какой "пассажирский самолет", что хоть вы несете? Если в легковую машину сядет пара человек, не являющаяся ее владельцами, она не станет от этого такси. От ваших омерзительных лживых заголовков тошнит
Гость
7 февраля, 07:54
картинка сказочная, живут же люди!!!!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать
Родион Балков
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
Влияние коридора затмений уже чувствуется: каким знакам зодиака стоит быть осторожнее до конца августа
Анастасия Першина
Автор мнения
Рекомендуем