Пассажирский самолет потерпел крушение в Австралии — он упал недалеко от пляжа на глазах у сотен отдыхающих

На борту находилось три человека Источник: PerthNow

Легкомоторный самолет рухнул в океан у побережья Южной Австралии. Об этом сообщило издание PerthNow.

Авиакатастрофа произошла 6 февраля в 16:20 (08:20 мск) в заливе недалеко от города Гулуа-Саут. ЧП, по данным издания, произошло на глазах сотен отдыхающих на пляже людей.

На борту было три человека, никто не выжил. По данным местной полиции, среди погибших пилот — 57-летний мужчина из Морфетт-Вейла — и двое пассажиров — 18-летний мужчина из Фрилинга и 19-летний житель Пасадены.

Обломки самолета доставлены на берег. На месте происшествия работают следователи Австралийского бюро безопасности транспорта (ATSB). Причина крушения устанавливается.

Ранее мы сообщали о том, что в штате Кентукки упал и загорелся грузовой самолет. Погибли люди. На борту самолета находилось более 38 000 галлонов (143 845 литров) авиатоплива. Трагедия, произошедшая у аэропорта имени Мохаммеда Али, была запечатлена на многочисленные камеры. Мы собирали подробности о ЧП в этом материале.