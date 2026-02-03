НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

ю-в.

 745мм 77%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,16
EUR 98,73
Собаки гибнут после вакцинации
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Гид подготовки к учебному году
Новый глава ДГХ
Чем удивит погода
Когда построят новый аэропорт
Когда закончат пешеходный центр
Происшествия На место стянули катера, корабль и вертолет: контейнеровоз с российскими моряками задержали в Финском заливе

На место стянули катера, корабль и вертолет: контейнеровоз с российскими моряками задержали в Финском заливе

Судно шло из Эквадора

1 207
Судно отправили на досмотр | Источник: ERR Судно отправили на досмотр | Источник: ERR

Судно отправили на досмотр

Источник:

ERR

Военно-морские силы Эстонии задержали у острова Найссаар во внутренних водах республики контейнеровоз Baltic Spirit. Судно под флагом Багамских островов шло из Эквадора в Санкт-Петербург, как сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление силовых структур.

«Во вторник в 17:10 (18:10 мск) в ходе совместной операции представители налогово-таможенного департамента совместно со специальным полицейским подразделением и ВМС задержали возле острова Найссаар грузовое судно Baltic Spirit, в отношении которого есть основания полагать, что судно может использоваться для контрабанды», — говорится в сообщении.

Для задержания контейнеровоза использовали военно-морскую лодку, корабль ВМС и пилотный катер. Экипаж задержанного судна состоит из 23 человек, все они являются гражданами РФ.

Грузовое судно длиной 188 метров на момент первоначальной таможенной проверки находилось в официальной зоне стоянки. После задержки его отправили в порт для более тщательной проверки.

«Нужно учитывать, что это не маленькое судно с большим количеством контейнеров, все из которых нужно проверить», — дополнили в специальном полицейском подразделении K-Commando.

Согласно информации, доступной ВМС Эстонии, судно не подпадает под санкции ЕС. Власти РФ пока не прокомментировали ситуацию с задержанием контейнеровоза.

Отметим, что в последнее время участились случаи захвата российских судов. Так 22 января французские военные задержали в Северном море танкер, следовавший из РФ. А двумя неделями ранее США захватили нефтяной российский танкер Marinera в Северной Атлантике.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Контейнеровоз Эстония Задержание Контрабанда
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
4 февраля, 09:52
ноту протеста им выслать , чтобы знали
Гость
4 февраля, 00:10
из Эквадора сюды ехали волшебные бананы? 🍌🧐
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать
Родион Балков
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Рекомендуем