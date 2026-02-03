На место стянули катера, корабль и вертолет: контейнеровоз с российскими моряками задержали в Финском заливе

Судно отправили на досмотр Источник: ERR

Военно-морские силы Эстонии задержали у острова Найссаар во внутренних водах республики контейнеровоз Baltic Spirit. Судно под флагом Багамских островов шло из Эквадора в Санкт-Петербург, как сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление силовых структур.

«Во вторник в 17:10 (18:10 мск) в ходе совместной операции представители налогово-таможенного департамента совместно со специальным полицейским подразделением и ВМС задержали возле острова Найссаар грузовое судно Baltic Spirit, в отношении которого есть основания полагать, что судно может использоваться для контрабанды», — говорится в сообщении.

Для задержания контейнеровоза использовали военно-морскую лодку, корабль ВМС и пилотный катер. Экипаж задержанного судна состоит из 23 человек, все они являются гражданами РФ.

Грузовое судно длиной 188 метров на момент первоначальной таможенной проверки находилось в официальной зоне стоянки. После задержки его отправили в порт для более тщательной проверки.

«Нужно учитывать, что это не маленькое судно с большим количеством контейнеров, все из которых нужно проверить», — дополнили в специальном полицейском подразделении K-Commando.

Согласно информации, доступной ВМС Эстонии, судно не подпадает под санкции ЕС. Власти РФ пока не прокомментировали ситуацию с задержанием контейнеровоза.