В Дагестане пропала многодетная мать. Ее расчленили и сожгли: новости 29 января

До исчезновения женщина заявляла об угоне авто Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 января.

В Колумбии разбился пассажирский самолет, погибли 15 человек

Пассажирский самолет Beechcraft 1900 с 15 человеками на борту разбился в Колумбии, никто не выжил. Об этом сообщает испанская газета El País.

Воздушное судно компании Satena выполняло рейс из города Кукута в муниципалитет Оканья. Связь с ним прервалась примерно через 12 минут после взлета. Последний раз координаты самолета фиксировались над горной местностью.

Источник: BNODesk / X

Поисковые группы обнаружили самолет полностью разрушенным. Среди погибших, по данным телеканала Caracol, числятся депутат колумбийского Конгресса Диоген Кинтеро, кандидат в депутаты Карлос Сальседо и бывший член муниципального совета.

В России с 2026 года меняются правила приема в вузы

С 2026 года в России вступят в силу новые правила приема в высшие учебные заведения. Главным нововведением станет централизованная подача документов через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». Альтернативные способы — личное обращение или почта — сохранятся, но основной акцент будет сделан на цифровой формат.

Перспективы и риски цифровизации

Переход на «Госуслуги» имеет две стороны, отметил в комментарии для «Известий» представитель профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой. С одной стороны, это создает риски из-за необходимости стабильного интернета, особенно в регионах. С другой — дает долгосрочные преимущества: равные возможности для абитуриентов из разных городов, снижение финансовой нагрузки и развитие гибридных форматов обучения.

Ключевые изменения в правилах

Для выпускников колледжей: внутренние экзамены вуза можно будет сдавать только при поступлении на специальность, соответствующую профилю среднего профессионального образования. Решение о соответствии принимает университет. Целевой прием: целевые места будут жестко закреплены за конкретными организациями с указанием программы и формы обучения. Невостребованные квоты перейдут в общий конкурс. Минимальные баллы ЕГЭ: Минобрнауки повысило минимальный порог по иностранным языкам до 40 баллов. Требования по другим предметам также скорректированы. Признание экзаменов: будут учитываться результаты испытаний, сданных в Белоруссии, для граждан РФ.

Сроки приемной кампании 2026 года

Для направлений с дополнительными вступительными испытаниями (ДВИ): подача документов — с 20 июня по 15 июля;

по результатам ЕГЭ — до 25 июля;

приоритетное зачисление (без вступительных испытаний, квоты): согласие — до 1 августа, приказы — 3 августа;

общий конкурс: согласие — до 5 августа, приказы — 7 августа;

на платное обучение: прием документов — с 20 июня по 18–21 августа.

Ранее также было анонсировано, что с 1 сентября 2026 года в России отменят форматы «бакалавр» и «магистр», перейдя к системе базового и специализированного высшего образования. В проект по переходу на новую систему включили еще 11 российских вузов.

Падение доллара вызвало хаос на мировых финансовых рынках

Стремительное ослабление доллара США, достигшего минимумов с весны 2022 года, спровоцировало масштабную перетряску на мировых финансовых рынках. Ключевой причиной кризиса аналитики называют политическую неопределенность, инициированную администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который дал понять, что не намерен препятствовать ослаблению национальной валюты.

Индекс доллара Bloomberg за последние две недели января рухнул на 3,15%. Это вызвало цепную реакцию: евро взлетел до максимума с 2021 года, фунт стерлингов и швейцарский франк обновили многолетние рекорды. Цены на золото и серебро показали исторический скачок, прибавив за одну сессию 3 и 60% с начала года соответственно.

Помимо политики Трампа, аналитики видят причину в «тикающей японской бомбе» — риске распродажи японскими инвесторами иностранных активов на $ 5 трлн для укрепления иены, что требует ослабления доллара.

Последствия могут быть фундаментальными: капитал продолжит уходить в активы-убежища, такие как золото и евро, снижая доминирование доллара в мировых расчетах. Для России укрепление рубля на этом фоне создает риски для экспортно ориентированной экономики и может вынудить ЦБ рассмотреть повышение ключевой ставки.

Банки блокируют переводы из-за комментариев

Невинные, на первый взгляд, комментарии в поле «Сообщение получателю» при банковском переводе могут привести к дополнительной проверке или блокировке операции. Об этом предупреждает юрист Александр Хаминский.

Все банки обязаны анализировать переводы в рамках борьбы с отмыванием доходов, и специальные системы проверяют каждое сообщение автоматически. По данным Ассоциации российских банков, около 22% переводов между физлицами проходят углубленные проверки. В 2024 году доля операций, заблокированных именно из-за комментариев, выросла на 15%.

Основная опасность исходит не от шуток, а от фраз, указывающих на коммерческую деятельность. Слова «оплата услуг», «за товар», «аренда» или «заказ» могут трактоваться как признак ведения бизнеса с личной карты, что противоречит правилам. Универсальный способ избежать проблем — оставлять поле «Сообщение получателю» пустым, а всю нужную информацию отправлять через SMS или мессенджер после перевода, отмечает эксперт в беседе с «Прайм».

Когда начнется новая пандемия

Новая глобальная пандемия может начаться через 9–10 лет, и ее наиболее вероятной причиной станет вирус гриппа. Такой прогноз дал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«9–10 лет. Вот сейчас грипп тоже идет повсеместно. Сегодня США и вся Европа горят от гриппа. Так что, конечно, будет», — сказал Онищенко в интервью ТАСС.

По его словам, это естественный процесс эволюции.

В России снизился уровень преступности

Уровень преступности в России по итогам 2025 года показал устойчивое снижение. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РФ.

Согласно данным ведомства, общее количество зарегистрированных преступлений за год сократилось на 7,3%. Особенно значительно уменьшилось число преступлений против личности — на 9,2%. В частности, количество убийств снизилось на 11,8%, а случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 14,8%.

Положительная тенденция затронула и имущественные преступления: количество случаев разбоя сократилось на 11,2%, грабежей — на 18,3%, краж — на 9,3%. При этом число квартирных краж уменьшилось на 27,1%, а краж автомобилей — на 23,7%. Общее количество мошенничеств снизилось на 7,6%.

Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету

Международная команда исследователей из Австралии, США, Великобритании и Дании обнаружила планету HD 137010 b в 146 световых годах от Земли, которая обладает характеристиками, потенциально пригодными для жизни. Открытие совершено на основе данных космического телескопа НАСА «Кеплер», собранных в 2017 году.

Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Astrophysical Journal, это первый кандидат с радиусом и орбитой, сходными с земными, который вращается вокруг звезды, подобной Солнцу. Планета имеет радиус всего на 6% больше земного и совершает полный оборот вокруг своей звезды за 355 земных суток. Вероятность ее нахождения в зоне обитаемости, где возможно существование жидкой воды, оценивается в 50%.

При этом поверхность HD 137010 b, как предполагают ученые, может быть очень холодной — с температурой, сопоставимой с марсианской, то есть ниже -70 °C. Если статус планеты будет подтвержден, она может стать одним из ближайших к Земле аналогов, обладающих сходными характеристиками.

Выходные дни хотят исключить из оплачиваемого отпуска

В России предлагают изменить порядок подсчета дней ежегодного оплачиваемого отпуска, исключив из него выходные дни. Соответствующий законопроект внесли на расстояние в Госдуму.

«Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска», — указано в пояснительной записке.

Согласно действующему законодательству, продолжительность основного отпуска составляет 28 календарных дней, включающих как рабочие, так и выходные. При разделении отпуска на части одна из них должна быть не менее 14 календарных дней. Новая инициатива направлена на изменение этого правила.

В Дагестане нашли расчлененные останки пропавшей женщины

В Дагестане обнаружены расчлененные и обгоревшие останки 36-летней женщины, которая пропала 23 января. Ее тело нашли на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД республики. По данным ведомства, жительница Дербентского района вышла ночью из дома и не вернулась.

По информации Telegram-канала Mash, убийство совершил 28-летний житель Дагестана. Незадолго до преступления пара заключила мусульманский обряд бракосочетания (никах), после чего мужчина продал полученную женщиной в приданое «Ладу-Приору». Позже она написала заявление об угоне машины в полицию, а после встречи с мужем пропала.