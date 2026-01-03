НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
31-летняя пассажирка погибла в аварии на М-8 в Ярославской области

31-летняя пассажирка погибла в аварии на М-8 в Ярославской области

Еще двое получили травмы

1 151
31-летняя пассажирка погибла на трассе в Ярославской области | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

31-летняя пассажирка погибла на трассе в Ярославской области

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Молодая пассажирка погибла в аварии на трассе М-8 «Холмогоры» в Переславском районе Ярославской области. Как сообщили в Госавтоинспекции, всё случилось около 9 часов утра 3 января.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем „Ниссан“, двигаясь в сторону Ярославля, при совершении маневра обгона допустил занос своего транспортного средства. Случилось столкновение с автомобилем „Лада-Веста“, двигавшимся во встречном направлении», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В «Ладе-Весте», помимо 54-летнего водителя, ехали 53-летняя пассажирка, 31-летняя пассажирка и 9-летняя девочка.

«В результате ДТП машины получили механические повреждения, а пассажиры „Весты“, две женщины и девочка, были доставлены в Переславскую районную больницу. 31-летняя женщина впоследствии скончалась», — сообщили в ГАИ.

Известно, что за рулем «Ниссана» был 63-летний водитель. На месте работает следственно-оперативная группа.

Автомобилисты в соцсетях также предупреждают о пробке в сторону Ярославля в районе ДТП.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Комментарии
7
Гость
36 минут
Пха. А чего вы хотели, если ее в Переславскую районную больницу привезли?
Гость
29 минут
Не кашкой, а Х трейл!
Читать все комментарии
Гость
