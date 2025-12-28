Люди прыгали из окон: в Сочи произошел мощный пожар — видео

В Сочи произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в автосервисе и перекинулся на соседние задания. Люди были вынуждены прыгать из окон. Несколько пострадавших госпитализировали.
«Трое пострадавших госпитализированы, угрозы их жизни нет», — написал мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Молодая женщина была вынуждена спасаться, спрыгнув из окна. Как сообщили очевидцы, она получила серьезные травмы позвоночника и множественные ушибы, пишет SOCHI1.Ru.
После оказания первой помощи на месте её в срочном порядке увезла скорая. Состояние пострадавшей врачи оценивают как стабильное, её жизни ничто не угрожает.
Более того выяснилось, что на территории складов жили люди.
«На территории промзоны официально жилые дома отсутствуют, но, по некоторым данным, на верхних этажах здания могли временно проживать люди», — рассказал мэр.
Из соседнего торгово-развлекательного центра «Олимп», по данным очевидцев, эвакуировали посетителей и персонал. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы локализовать крупное возгорание. Огонь продолжают тушить. Причины случившегося будут устанавливать специалисты.