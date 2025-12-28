Люди прыгали из окон: в Сочи произошел мощный пожар — видео

Пожар разгорелся рядом с крупным ТЦ Источник: Сочи Онлайн / Telegram

В Сочи произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в автосервисе и перекинулся на соседние задания. Люди были вынуждены прыгать из окон. Несколько пострадавших госпитализировали.

«Трое пострадавших госпитализированы, угрозы их жизни нет», — написал мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Источник: ЧП Сочи / Telegram

Молодая женщина была вынуждена спасаться, спрыгнув из окна. Как сообщили очевидцы, она получила серьезные травмы позвоночника и множественные ушибы, пишет SOCHI1.Ru.

Источник: Сочи Онлайн / Telegram

После оказания первой помощи на месте её в срочном порядке увезла скорая. Состояние пострадавшей врачи оценивают как стабильное, её жизни ничто не угрожает.

Более того выяснилось, что на территории складов жили люди.

«На территории промзоны официально жилые дома отсутствуют, но, по некоторым данным, на верхних этажах здания могли временно проживать люди», — рассказал мэр.

Источник: ЧП Сочи / Telegram