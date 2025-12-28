НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
3 Пробки
Происшествия Люди прыгали из окон: в Сочи произошел мощный пожар — видео

На территории промзоны, где произошло возгорание, жили люди

Пожар разгорелся рядом с крупным ТЦ | Источник: Сочи Онлайн / Telegram Пожар разгорелся рядом с крупным ТЦ | Источник: Сочи Онлайн / Telegram

Пожар разгорелся рядом с крупным ТЦ

Источник:

Сочи Онлайн / Telegram

В Сочи произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в автосервисе и перекинулся на соседние задания. Люди были вынуждены прыгать из окон. Несколько пострадавших госпитализировали. 

«Трое пострадавших госпитализированы, угрозы их жизни нет», — написал мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Источник:

ЧП Сочи / Telegram

Молодая женщина была вынуждена спасаться, спрыгнув из окна. Как сообщили очевидцы, она получила серьезные травмы позвоночника и множественные ушибы, пишет SOCHI1.Ru.

Источник:

Сочи Онлайн / Telegram

После оказания первой помощи на месте её в срочном порядке увезла скорая. Состояние пострадавшей врачи оценивают как стабильное, её жизни ничто не угрожает.

Более того выяснилось, что на территории складов жили люди. 

«На территории промзоны официально жилые дома отсутствуют, но, по некоторым данным, на верхних этажах здания могли временно проживать люди», — рассказал мэр.

Источник:

ЧП Сочи / Telegram

Из соседнего торгово-развлекательного центра «Олимп», по данным очевидцев, эвакуировали посетителей и персонал. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы локализовать крупное возгорание. Огонь продолжают тушить. Причины случившегося будут устанавливать специалисты.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Оксана ВитязьОксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Пожар Тушение Эвакуация
