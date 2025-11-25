В Подмосковье мать уронила сына в кастрюлю с кипящим супом: врачи пытаются вытащить малыша с того света. Новости 25 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 ноября.

«Бабушкины схемы» в сделках с недвижимостью начнут пресекать

В России планируют ввести семидневный «период охлаждения» при продаже квартир для защиты от мошенничества. Законопроект депутатов Сергея Миронова и Михаила Делягина предусматривает, что регистрация сделки будет возможна только через семь дней после заключения договора купли-продажи. За это время продавец сможет оценить свои действия и отказаться от продажи, если окажется под воздействием мошенников.

Деньги за квартиру продавец получит только после официальной передачи собственности новому владельцу, расчет наличными исключается. При продаже единственного жилья продавец должен предоставить нотариально заверенное согласие лица, у которого он будет проживать после сделки.

Изменения предложили внести и в Гражданский кодекс для защиты покупателей жилья, среди которых часто оказываются семьи с детьми. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что такие ситуации являются социально несправедливыми и недопустимыми.

Уход за пенсионерами хотят оплачивать достойно

Россиянам, которые ухаживают за инвалидами первой группы и гражданами старше 80 лет, хотят резко увеличить выплату до размера не ниже МРОТ. В настоящее время сумма таких выплат составляет от 1300 до 2600 рублей с учетом районных коэффициентов — это около 6% от действующего МРОТ.

С инициативой выступил депутат Госдумы Александр Аксененко и напомнил, что раньше для людей, которые ухаживали за инвалидами и пенсионерами, существовала подобная выплата, но в настоящее время она упразднена. Технически эти деньги перечисляют как надбавку к пенсии самих граждан, нуждающихся в уходе.

«Я предлагаю, во-первых, обеспечить оплату труда тех людей, кто осуществляет уход за больным, а во-вторых, довести сумму выплат как минимум до МРОТ», — заявил парламентарий.

Многодетным семьям упростили бесплатный доступ к музеям и паркам культуры

Многодетным семьям в России позволят бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи, парки культуры и отдельные выставочные площадки. Об этом сообщил сенатор Игорь Мурог.

По его информации, учреждения обязаны размещать актуальные сведения о доступных льготах на своих официальных сайтах. Информацию об этом нужно доводить до родителей и в их личных кабинетах на портале «Госуслуги».

Мурог подчеркнул, что для бесплатного входа в любое из таких учреждений достаточно предъявить удостоверение многодетной семьи или электронный документ через портал. После этого организаторы обязаны выдать билеты в бумажном или цифровом виде.

Сенатор добавил, что постановление от 9 апреля 2025 года закрепило право многодетных посещать музеи, парки и выставки бесплатно в любые часы работы учреждений, передает RT.

Бензин станет дешевле, но не для всех

В России хотят ввести льготы на бензин для отдельных групп населения. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

Недавно Минэнерго поддержало идею изменить расчет цен на бензин, используя более точный метод, учитывающий расходы нефтяных компаний. Сейчас цены рассчитываются с учетом общего роста цен на товары и услуги для обычных людей.

Станкевич предложил рассмотреть меры поддержки, аналогичные тем, что действуют в сфере ЖКХ и электроэнергетике, где есть разные тарифы для льготников. Он подчеркнул, что инициатива требует всестороннего рассмотрения. Также депутат напомнил, что государство не устанавливает конкретные правила, по которым должны определяться цены на производство и продажу бензина и дизельного топлива, в отличие от некоторых других видов деятельности.

Когда ждать потепления в российской экономике

Глава Минфина РФ Антон Силуанов и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин поспорили о прогнозе потепления в экономике. Эти вопросы оба обсудили на пленарной сессии X Международного форума Финансового университета.

Силуанов на вопрос, когда в России ждать экономической «весны», лаконично ответил: «В марте». Однако Шохин возразил и отметил, что за охлаждением не всегда сразу следует весна: иногда это оттепель, которая вновь сменяется охлаждением.

«Это я к тому, что сейчас глобальные изменения климата, и трудно предсказать, что будет», — пояснил глава РСПП.

Шохин же считает, что при темпах роста ВВП менее 2% в России сложно будет достичь национальных целей развития, поставленных президентом Владимиром Путиным. Поэтому потепление в экономике он ожидает только следующей осенью.

«Его (период охлаждения. — Прим. ред.) нужно максимально быстро пройти, чтобы уже к концу следующего года оживлять экономику», — отметил Шохин.

Министр финансов выразил свое несогласие с пессимистичным настроем представителей бизнеса, подчеркнув, что такой подход не способствует увеличению инвестиционной активности. На это глава РСПП ответил, что экономической «весны» бизнес ожидает от Минфина.

«Этой весной боимся — говорят, что лютая зима будет в этом году по прогнозам, вот не допустить лютой весны нужно», — ответил Шохин.

Apple блокирует ввоз смартфонов в Россию

Apple начала блокировать поставки iPhone в Россию через параллельный импорт. Индийским ретейлерам из-за этого уже угрожают многомиллионными штрафами и прекращением поставок.

В корпорации заявили, что контроль будут осуществлять через активацию смартфонов: если их включат за пределами Индии с иностранной симкой в течение 90 дней после покупки, магазин оштрафуют. Строже всего будут следить за iPhone 17.

Дистрибьюторы пересматривают свою политику, стремясь ограничить попадание продукции Apple на рынки, где компания официально не представлена. В корпорации пытаются стабилизировать поставки через официальные каналы.

Два жителя Техаса чуть не устроили переворот в Гаити

Двое жителей Техаса, Гэвин Риверс Вайзенберг (21 год) и Таннер Кристофер Томас (20 лет), планировали кровавый переворот на острове Гонав в Гаити для захвата территории и использования женщин в качестве сексуальных рабынь. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на прокуратуру США.