«Нет надежды, что мы ищем живых»: что известно о поисках пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае

Гора в снегу, на вершине туман Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

В Красноярском крае две недели продолжаются поиски семьи, пропавшей в горах. Взрослая пара с пятилетней девочкой ушли в лес, когда на улице стояло бабье лето, а сейчас их следы спасатели пытаются отыскать, разгребая сугробы. Наши коллеги из издания NGS24.RU узнали последние подробности о поисках семьи, обстоятельства их пропажи и предположения — что случилось с семей Усольцевых.

Таинственная пропажа

Информация о семье, исчезнувшей в тайге Красноярского края, впервые появилась 1 октября — одновременно с тем, когда начались поиски. В тайге в 150 километрах от Красноярска без связи с внешним миром оказались двое взрослых и маленькая пятилетняя девочка.

Источник: Мария Зарукина, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

В путешествие семья отправилась еще за четыре дня до объявления пропажи — 27 сентября, в субботу. В те выходные в Красноярске и округе установилась аномально-жаркая погода, многие стремились покинуть город и отправиться на природу. Приехали на базу, сняли домик-купол и остались там с ночевой. В полдень 28 сентября глава семейства — Сергей — отдал ключи и спросил у хозяина базы, как можно проехать к горам Буратинка и Мальвинка.

Кутурчинское Белогорье Источник: Алексей Кулеш / Telegram

В солнечный день семья села в машину и уехала. Группа туристов заметит Усольцевых в районе тропы, но уйдет по ней раньше на 20 минут.

— Когда они возвращались, то уже не встретили их. Вполне возможно, что в районе скалы Буратино они разминулись, так как семья могла пойти смотреть ближе скалу, сама маркированная тропа идет ниже. Когда они возвращались, уже было поздно, и только машина Усольцевых оставалась там на начале пути. Так они и не встретились, — рассказал NGS24.RU гид Алексей Исиченко, также принимающий участие в поисках.

Кроме того, местная жительница видела, как семейство спускается к тропе в легкой светлой одежде. Весь путь до скалы и обратно у семьи должен был занять не более 3,5 часа.

Однако семья не появилась дома и спустя два дня — 30 сентября. Именно в этот день сын Ирины Усольцевой обратился сразу в два отделения полиции, на место выехали первые группы. Но даже следов присутствия семьи там найти не смогли. Только замерзшее авто в снегу.

Сейчас возле машины лагерь разбили спасатели Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Кто они — Усольцевы?

Пропавшая семья проживала в поселке Тартат. В доме, который своими руками построил глава семейства. Для него это не первый брак. У него есть три дочери (одна пропала вместе с ним) и сын, проживающий в Америке.

Двухэтажный дом Усольцев построил своими руками, рассказывают соседи Источник: Татьяна Фирсова / krsk.aif.ru

По информации издания «АиФ Красноярск», в нулевых Усольцев создавал бизнес-инкубаторы на гранты США, позже стал одним из организаторов дополнительного образования. Благодаря его усилиям железногорские дети могли отправляться в США на лето, тренируя английский. Некоторые в дальнейшем туда и релоцировались. Позже Усольцев стал руководителем завода порошковых красок.

Усольцевы в 2023-м Источник: «Путь в Любовь. Ирина Усольцева» / Telegram

Вместе с успешной карьерой мужа, не менее прибыльное дело могло быть и у матери семейства. Ирина Усольцева (48 лет) — психолог с 15-летним стажем, ведущая женских тренингов, специализирующаяся на теме отношений и женственности.

Усольцева признавалась, что любит путешествовать, и в одном из видео накануне пропажи рассказывала, что после посещения Минской петли, которое она назвала «мини-путешествием», планирует отправиться в Узбекистан.

— Ночевать мы сегодня будем в домике-куполе с банькой, в таком диком месте. Вообще прям очень круто. Я прям предвкушаю, сейчас вот муж соберется… <…> …И вот мы уже собрались и едем сегодня, — радостно рассказывала Ирина Усольцева.

Источник: «Путь в Любовь. Ирина Усольцева» / Telegram

Самой младшей участнице похода — дочери Арине — только пять лет. Родители предлагали ей остаться у бабушки, но девочка сама захотела пойти в поход вместе с папой и мамой.

— Ей пять лет, она не сильно любит ходить. Но вот решила, что да. Ну где-то ее, понятно, что Сергей потащит на руках, где-то — на шее. Возьмем, может быть, рюкзак детский для нее. В общем, вот, поход, — рассказывала мама девочки.

Поиски по колено в снегу

Утром 2 октября, когда новость о таинственном исчезновении семьи появляется в СМИ, численность поисковиков на месте уже более 70 человек. Усольцевых ищут МЧС, полиция, местные охотники и рыбаки, сотрудники краевого учреждения «Спасатель». С разных районов начинают приезжать многочисленные волонтеры. Кто не может участвовать в поисках самостоятельно — помогает материально, в том числе средствами на бензин.

Изначально лагерь развернули на месте оставленной машины Усольцевых Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Первым делом обследовали тропу. Но не найдя там никаких признаков присутствия Усольцевых, спасатели оказались без каких-либо версий, как могла исчезнуть целая семья. Уверенность была только в том, что их застала непогода.

— Ну, случиться-то, по сути, могло всё что угодно. Мы добрались до конца маршрута с остатком 450 метров по курумнику и тормознулись. И обсуждение стало в плане того, что ну не пойдет сюда здравомыслящий человек, особенно с маленьким ребенком. Мы тормознулись, постояли, обсудили, ну всё равно мы поднялись. И подъем достаточно тяжелый. Там шел дождь. Что там было делать в дождь? А в дождь они сто процентов попали, — рассказывает представитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.

Штаб спасателей, развернутый там же Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Дальнейшие поиски проходят в сложной пересеченной местности.

— Территория поисков — горная тайга. Серьезная и совершенно дикая. Не такая густая, как в районах южнее, но тем не менее. Есть буреломы, но здесь их, по опыту, меньше, чем в более густо растущей тайге, и они не так критичны. А вот курумник (скопление валунов и глыбы, каменной осыпи), которого здесь более чем в избытке, существенно утяжеляет поиск. Если в открытом пространстве хотя бы видно, где, как и что лежит, то в лесу — подо мхом, вперемешку с корнями деревьев — курум, помимо прочего еще и увеличивается риск травмироваться, — рассказывает корреспондент NGS24.RU Алексей Тайганавт, принимавший участие в поисках.

Несмотря на весь масштаб — местность обследуют в том числе с воздуха — обнаружить следы пропавшей семьи не удается. А обнаруженная цепочка детских отпечатков ног на снегу никуда не приводит.

К поиску пропавших подключается Следственный комитет. Там возбуждают уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, включая малолетнего. Параллельно следователи проверяют и другую версию — могла ли семья покинуть Красноярский край на транспорте. Ответ — нет. В тайге выпадает много снега, начинается зима.

Будни поискового лагеря Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Никаких существенных подвижек в поисках не происходит. Обследовав машину, поисковики обнаружили распечатанную пачку спичек, в которой не хватало одной коробки. Вероятно, Усольцевы взяли ее с собой, однако когда именно — неизвестно.

— Возможно, у них спички с собой были. Когда их машину вскрыли, там была упаковка спичек минус один коробок. Возможно, этот коробок у них с собой будет, при наличии спичек выжить можно, лес благоприятный для этого, это не просто пустыня снежная. Укрытие можно найти, костер развести, но если ты двигаешься, то ты рано или поздно выйдешь. Значит, они не могли двигаться, не могли развести костер, то есть, скорее всего, переохлаждение. Где-то вот, может быть, укрытие под камнями нашли, собрались там, обнялись, чтобы хотя бы телами друг друга согреть. Могли замерзнуть, — рассказывает Ирина Якунина, фотограф, принимавшая участие в поисках.

В округе несколько речек Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

В этот же день, 2 октября, спасатели слышат в тайге лай собаки — вместе с Усольцевыми гулять отправился их пес. Однако найти животное, а возможно, и хозяев, также не удается.

— Когда он [вертолет] пролетал над нами, приближаясь к нам, мы услышали лай одиночный. Вертолет ушел дальше, мы услышали еще раз, причем это лай маленькой собаки. Тут же я передала в рацию, спросила, есть ли связь с вертолетом, включила программу, отбила точку, передала по рации координаты, чтобы передали вертолету. И буквально там 3−4 минуты, вертолет вернулся на эти координаты. Он очень долго кружил над нами. То есть вот он летал, но отклика больше не было. Поднялись следом родственники. Мы объяснили, что слышали лай собаки. Сын сказал, что собака от родителей далеко не отойдет. Мы и звали, мы и причмокивали, и пытались ее приманивать. Больше отклика не было. Но там вот это искажение звука есть, было непонятно, откуда он пришел, этот звук, — рассказывает представитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.

С начала поисков в тайге выпал толстый слой снега Источник: Алексей Исиченко

Знаком с пропавшим Сергеем Усольцевым оказался депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш. Он также отправился на поиски. По словам депутата, Сергей был подготовлен для похода, но маршрут для прогулки с ребенком выбрали странный.

— В целом он человек спортивный, да, и я полагаю, что достаточно подготовлен для физических нагрузок. Я, честно скажу, не знаю про его опыт в походах, но Сергей очень ответственный, очень интеллигентный человек. В этом смысле не авантюрист. Поэтому я, честно говоря, был очень сильно удивлен, когда узнал об этой истории. Тем более что тот район, в который они пошли, на мой взгляд, для прогулки с пятилетним ребенком не подходит. Это достаточно большая дистанция и достаточно большая нагрузка, — говорит Кулеш.

Источник: Мария Зарукина, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

8 октября публикуется информация, что поисковикам удалось выйти на «костер последней надежды». Предположительно, возле него грелась пропавшая семья. При этом уже с 1 октября местность начали обследовать тепловизором, который мог засечь костер.

«Костер последней надежды» Источник: KrasMash / Telegram

— Люди и техника работают на пределе возможностей. Подобного по масштабу поиска в Красноярском крае еще не было. Семью Усольцевых ищут. Каждый день — новая попытка, новый маршрут. Заканчиваются ресурсы, устают люди, — рассказывают поисковики на вторую неделю поиска Усольцевых, когда в них принимает участие уже более 200 человек.

На 10 октября за всё время поиска группы прочесали 382 квадратных километра и прошли 4830,3 километра лесных троп.

Искали не там?

Внезапно в СМИ появляется информация, что телефон Сергея Усольцева — аккаунт в Telegram — становится онлайн, на нем меняют аватарку. Как выясняется позже, речь шла о старом аккаунте пропавшего, которым тот уже не пользуется.

Однако найти настоящий телефон всё же удается — вернее, его координаты. 9 октября сообщается, что сигнал мобильного в последний раз фиксировался в семи километрах от поселка Кутурчин. Ранее спасатели не проводили поиски в этой местности, но после сообщения начали обследовать квадрат.

Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

— Поиски осложняются обильным снежным покровом, низкой температурой воздуха, значительными и разнообразными неровностями рельефа, которые затрудняют передвижение и ориентирование поисковиков, — рассказывали в СК.

При этом обычных волонтеров на место не пускают.

— В месте, где зафиксировали последний сигнал с телефона главы семьи, работают только спасатели и следователи, насколько мне известно. Во всяком случае, так было, когда я там находился. Выход волонтеров именно туда ограничили, чтобы, если вдруг обнаружатся какие-то следы, они их не нарушили. Но там столько снега, что это, конечно, маловероятно, — рассказывает NGS24.RU один из волонтеров.

Живыми уже не ищут?

Тем временем шансов найти пропавших становится всё меньше. По словам собеседника NGS24.RU, многие из волонтеров 9 октября начали разъезжаться с места поисков обратно по домам.

Он также рассказывает NGS24.RU, что предыдущие версии с нападением на семью диких животных отработаны и этого не могло произойти. В районе заметили только стаю волков, загоняющую косулю, но они оказались пугливыми. Лай собаки, услышанный одним из спасателей, оказался звуком животного. Также кто-то, предположительно, услышал женский стон.

— В интернете читал версию, что на одном из участков спасатели зафиксировали слабый женский стон. Вроде кто-то откликнулся, когда волонтеры кричали в лесу. Эту версию тоже плотно отрабатывали. Звук действительно есть. Но возникает он из-за особенностей ландшафта, там камни и деревья так расположены, что во время порыва ветра доносится эхо, которое похоже на стон, — говорит доброволец.

Одна из баз поисковиков в Кутурчине Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Опытный альпинист Юрий Раилко высказывает свою версию произошедшего — одну из:

— Известно, что семья на выходе попала в бурю, дождь, снегопад застал их на треке. Я сразу думаю: «Что делал бы я, да и любой из альпинистов, походников, если бы попал в непогоду?» <…> В тех местах очень много каменных ниш, гротов, ям, где можно соорудить себе укрытие. Я считаю, что нужно сконцентрировать поиски именно там. Вряд ли с пятилетним ребенком они могли бы забраться далеко на плато в жесткую непогоду. Рельеф не тот. Как показывает практика, есть еще вероятность, что в случае, если они прятались где-то, их могло придавить камнями, курумник там нестабильный. Но вероятность такого сценария хоть и есть, но не слишком большая.

Вероятную смерть Усольцевых признают уже и в Красном Кресте. По словам председателя реготделения Алёны Мироновой, сейчас спасатели, возможно ищут уже мертвых.

— Просим сюда не ехать неподготовленных людей для того, чтобы быть волонтерами. Если вы не скалолаз, не альпинист, у вас нет профессионального оборудования, сюда сейчас нет смысла приезжать, потому что вас просто на поиск не выпустят. <…> Погодные условия, которые есть сейчас, не позволяют нам надеяться, что мы ищем живых людей. Это уже очевидно, — заявляет она.

Также на место поисков просят не ехать новых неподготовленных волонтеров. Сейчас на поисках работают профессионалы, которые могут передвигаться по скалам. Но вскоре и их могут отправить домой.

— Всё больше ведут нас к мысли, что скоро поиски важно остановить, потому что это риски для наших людей и даже для профессиональных спасателей, которых здесь очень много работает. И по их обратной связи, когда они приходят, они говорят, что это просто бессмысленно. Под таким количеством снега невозможно кого-либо найти, — продолжает Миронова.

При этом место, где проводятся поиски, в случае действия запрета СК не оглашается.

Источник: Российский Красный Крест | Красноярский край / Telegram

По информации NGS24.RU, рассматривались и другие версии исчезновения семьи, среди которых уход от налогов, убийство или даже теракт.

Фрагмент бизнес-интервью Сергея Усольцева в 2015 году порталу ГиГ: «В сегодняшних условиях реальная компания, которая платит все налоги, развиваться не может. Нет кредитных дешевых ресурсов, а после всех платежей от рубля прибыли у предпринимателя остается 2 копейки. На что покупать новое оборудование? Ресурсов нет. И как ты собираешься конкурировать с японцем или китайцем, если они, придя в банк, кредитуются на 10 лет под 3%, а тебя в России ждет займ под 20%?»

— Я там пробыл со 2 по 5 октября. Настроения позитивные у всех. Ищут с рвением, хотят найти живыми. Ни одного следа не было найдено. Такое впечатление, что их там уже нет. Либо они где-то в другой стороне, либо неправильно скоординированы поиски. Еще версия, которую обсуждают, — что их вывезли на другой машине, ну якобы они в бега куда-то ударились, потому что у него [Сергея Усольцева] якобы доход там какой-то финансовый без налогообложения, без показателей, — рассказывает собеседник NGS24.RU.

В машине Усольцевы оставили сумки, бижутерию и прочие вещи, но взяли с собой паспорта и пропуска в Железногорск.

— Мы внутри-то как бы обсуждаем, это свои версии такие. Документы, кроссовки, сумочка дамская, карты, бижутерия в машине были, но нету паспортов и пропусков в Красноярск-26. Рассматривали [версию] угрозы террористических актов, — добавляет собеседник.

В штабе волонтеров Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Другая версия — мошенники, которые могли шантажировать семью из-за доходов Усольцева. А также конфликт с местными.

— Еще была версия про мошенников, потому что у него [Сергея Усольцева] был доход. Версию с конфликтом тоже они рассматривают. Конфликт с местными жителями, потому что они приехали туда на прогулочный маршрут, а им отказали в этом, и они пошли самостоятельно. Рассматривают версию, был ли конфликт внутри вот этого всего поселка или с самим руководителем этих туров лесных.