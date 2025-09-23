Водитель погиб в ДТП на трассе М-8 в Ярославской области. Названа предварительная причина аварии

В ДТП в Ярославской области погиб водитель Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Днем 23 сентября на трассе М-8 в Ярославской области произошло смертельное ДТП. В Первомайском районе неподалеку от деревни Кудрино столкнулись кроссовер «Тойота» и грузовик «Мерседес».

Удар был столь сильным, что часть «Тойоты» снесло, а большегруз слетел с дороги в кювет. По асфальту раскидало куски пластика, металла и осколки.

Как рассказали в прокуратуре Ярославской области, по предварительной версии ДТП произошло после того, как «Тойота» выехала на встречную полосу. Там иномарка врезалась в грузовик.

Одна из машин выехала на встречную полосу Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

За рулем «Тойоты» был 63-летний водитель. Он погиб на месте.

«Водитель от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — уточнили в управлении МВД по Ярославской области.