НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 744мм 56%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Выплаты к 1 сентября
Где покататься на лошади в Ярославле
Афиша на выходные
Роскошный теплоход в Ярославле. Фото
Отдых во Вьетнаме
Активность змей
Очередь в больницу
Снимают фильм с Кузей
Пропала мама с детьми. Онлайн
Происшествия «Есть погибший»: на трассе М-8 в Ярославском районе случилось тройное ДТП. Видео

«Есть погибший»: на трассе М-8 в Ярославском районе случилось тройное ДТП. Видео

Первые подробности произошедшего

926
Написать комментарий
Тройное ДТП на трассе М-8 | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramТройное ДТП на трассе М-8 | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Тройное ДТП на трассе М-8

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

На трассе М-8 недалеко от села Андроники Ярославского района произошло тройное ДТП. Всё случилось около 12:55 17 августа.

«Произошло ДТП с участием трех транспортных средств ВАЗ, грузового автомобиля „Фредлайнер“ и легкового автомобиля „Джили“», — уточнили 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель ВАЗа погиб на месте происшествия.

Очевидцы зафиксировали последствия тройной аварии. Судя по кадрам, грузовик съехал в кювет. Там же оказалась легковушка «Джили», взятая в каршеринг. А посередине дороге — смятый в груду металла ВАЗ. По всей трассе разбросаны части машин.

Кадры с места ДТП

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Грузовик отбросило в кювет | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramГрузовик отбросило в кювет | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Грузовик отбросило в кювет

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

ВАЗ смяло в груду металла | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВАЗ смяло в груду металла | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

ВАЗ смяло в груду металла

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

У арендованного авто смяло всю правую часть | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramУ арендованного авто смяло всю правую часть | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

У арендованного авто смяло всю правую часть

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Ранее в Ярославской области случилось еще одно ДТП: автомобиль сбил женщину с ребенком. Авария произошла 15 августа в на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Некрасовском районе. Ярославна погибла на месте. Несовершеннолетний госпитализирован.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП Смерть М-8
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED4
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление