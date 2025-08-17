«Есть погибший»: на трассе М-8 в Ярославском районе случилось тройное ДТП. Видео

Тройное ДТП на трассе М-8 Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

На трассе М-8 недалеко от села Андроники Ярославского района произошло тройное ДТП. Всё случилось около 12:55 17 августа.

«Произошло ДТП с участием трех транспортных средств ВАЗ, грузового автомобиля „Фредлайнер“ и легкового автомобиля „Джили“», — уточнили 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель ВАЗа погиб на месте происшествия.

Очевидцы зафиксировали последствия тройной аварии. Судя по кадрам, грузовик съехал в кювет. Там же оказалась легковушка «Джили», взятая в каршеринг. А посередине дороге — смятый в груду металла ВАЗ. По всей трассе разбросаны части машин.

Кадры с места ДТП Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Грузовик отбросило в кювет Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

ВАЗ смяло в груду металла Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

У арендованного авто смяло всю правую часть Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram