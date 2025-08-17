«Есть погибший»: на трассе М-8 в Ярославском районе случилось тройное ДТП. Видео

На трассе М-8 недалеко от села Андроники Ярославского района произошло тройное ДТП. Всё случилось около 12:55 17 августа.
«Произошло ДТП с участием трех транспортных средств ВАЗ, грузового автомобиля „Фредлайнер“ и легкового автомобиля „Джили“», — уточнили 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По предварительной информации, 28-летний водитель ВАЗа погиб на месте происшествия.
Очевидцы зафиксировали последствия тройной аварии. Судя по кадрам, грузовик съехал в кювет. Там же оказалась легковушка «Джили», взятая в каршеринг. А посередине дороге — смятый в груду металла ВАЗ. По всей трассе разбросаны части машин.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ярославской области случилось еще одно ДТП: автомобиль сбил женщину с ребенком. Авария произошла 15 августа в на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Некрасовском районе. Ярославна погибла на месте. Несовершеннолетний госпитализирован.