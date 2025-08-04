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Происшествия В ожидании проезда 2 тысячи машин: подъезд к Крымскому мосту сковала огромная пробка

В ожидании проезда 2 тысячи машин: подъезд к Крымскому мосту сковала огромная пробка

На дороге организовали выдачу воды

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2 комментария
Из-за пробки на подъезде к Крымскому мосту организовали выдачу воды | Источник: Оперативный штаб&nbsp;— Краснодарский край / TelegramИз-за пробки на подъезде к Крымскому мосту организовали выдачу воды | Источник: Оперативный штаб&nbsp;— Краснодарский край / Telegram

Из-за пробки на подъезде к Крымскому мосту организовали выдачу воды

Источник:

Оперативный штаб — Краснодарский край / Telegram

На подъезде к Крымскому мосту собралась огромная пробка. К полудню в очереди на переправу стоят почти две тысячи машин, время ожидания доходит до четырех часов. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе в понедельник, 4 августа.

По данным наших коллег из «Фонтанки.ру», в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1793 транспортных средства. Время ожидания составляет около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 153 транспортных средства.

Большие пробки в районе моста наблюдаются последние несколько дней. В субботу, 2 августа, по словам водителей, переправу временно закрывали. Люди в пробке знакомятся друг с другом, делятся завтраками и гуляют с детьми.

Обстановка на въезде на Крымский мост

Источник:

Чп / Симферополь / Telegram

Как сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края, на подъездах к Крымскому мосту водителям раздают питьевую воду. Точки раздачи при участии волонтеров располагали вдоль трассы со стороны Тамани. На этом же участке установлены биотуалеты.

Эмоциями от проведенного в пробке времени водители делятся в комментариях в сервисе «Яндекс. Карты». Некоторые из них признаются, что время ожидания составляет больше четырех часов:

«Пять часов уже отстояли в пробке, еще стоять и стоять»;

«Нас в 3 часа ночи навигатор повел в объезд, но гаишники развернули в самый конец пробки»;

«Нам 7 км до пункта досмотра. Звучит мало, но выглядит очень долго»;

«20 минут занял досмотр и выезд».

Ранее мы публиковали прогноз транспортников, когда лучше планировать поездку в Крым в августе.

ПО ТЕМЕ
Ирина Лысак
Корреспондент
Крымский мост Пробки
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Комментарии
2
Гость
1 час
Сезон провален. Народа нет.
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