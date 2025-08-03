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Происшествия В Санкт-Петербурге несовершеннолетняя родила у заправки мертвого ребенка: новости 3 августа

В Санкт-Петербурге несовершеннолетняя родила у заправки мертвого ребенка: новости 3 августа

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Девушку доставили в роддом одну | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUДевушку доставили в роддом одну | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Девушку доставили в роддом одну

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 августа.

Должникам хотят запретить выдавать разрешение на оружие

ФССП планирует ограничить выдачу лицензий людям, у которых есть непогашенные судебные долги, сообщила заместитель директора ведомства Елена Захаркина.

«Мы сейчас активно внедряем элементы разрешительной системы Росгвардии, говоря о том, что люди, которые хотят получить оружие, должны быть чисты перед законом. Если человек не готов исполнять законы России, зачем ему разрешение на ношение личного оружия, даже если оно охотничье», — сказала Захаркина. 

Она отметила, что судебных долгов не должны иметь и люди, представленные к государственным наградам.

На Камчатке проснулись вулканы 

На Камчатке активизировалась Ключевская Сопка — самый высокий и один из самых активных вулканов не только в России, но и во всей Евразии. Над кратером поднялись столбы дыма и пепла.

Извержение вулкана Крашенинникова | Источник: Артем Шелдовицкий Извержение вулкана Крашенинникова | Источник: Артем Шелдовицкий

Извержение вулкана Крашенинникова

Источник:

Артем Шелдовицкий

А вечером 2 августа началось неожиданное извержение вулкана Крашенинникова, который, по данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, не проявлял активности более 460 лет. Сейчас фиксируются пепловые выбросы на высоту 5–6 километров над уровнем моря. Ученые наблюдают за вулканом круглосуточно: ситуация меняется стремительно.

Россияне взяли золото на чемпионате мира

Мужская сборная России завоевала золото в эстафете 4 по 100 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев преодолели дистанцию за 3 минуты 26,93 секунды. Серебряными призерами стали французы (отставание — 1,03 секунды), бронзовыми — американцы (+1,69).

Пять вагонов с корабельным топливом сошли с путей в ЕАО

Две цистерн с корабельным топливом опрокинулись в Еврейской автономной области, произошла утечка. Размер ущерба составил более 1 млн рублей. Состав следовал в порт Ванино. 

Следователи Хабаровского следственного отдела на транспорте возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Мужчина решил покатать ребенка на байке и погиб

В деревне Малое Трифоново Свердловской области мужчина решил покатать ребенка на байке, но съехал с дороги, врезался в столб и погиб. Ему было 42 года.

Его маленький пассажир сейчас в больнице. 11-летний мальчик получил травму ноги, пишет E1.RU.

Автоинспекторы выяснили, что у погибшего не было прав, а в момент аварии он был без шлема. На ребенке шлем был. В каком состоянии находился водитель, станет понятно после химико-токсикологического исследования.

В России появился новый праздник 

В России появится новый профессиональный праздник — День артиста. Соответствующее распоряжение подписал представитель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Праздничной датой станет 17 января — день рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского художественного театра, выдающегося педагога и создателя системы актерского мастерства Константина Сергеевича Станиславского», — говорится в сообщении правительства в Telegram.

Эта дата станет праздником для артистов театра, кино, цирка, а также для музыкантов и эстрадных исполнителей.

На стоянке в Новосибирской области произошла стрельба 

В селе Усть-Тарка Новосибирской области произошла стрельба. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, двое нетрезвых мужчин и женщина пришли на автостоянку. Там они начали стрелять, ранения получила 14-летняя девушка. Не доставили в больницу. Кроме того, на месте происшествия погиб 19-летний молодой человек, пишет NGS.RU.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В СУ СКР по региону уточнили, что подозреваемых задержали.

В Краснодарском крае разгулялась стихия 

В Краснодарском крае прошли сильные дожди. На фоне этого на побережье Черного моря реки местами вышли из берегов. Сильнее всего пострадал Туапсинский район. Там ввели режим ЧС.

В курортном поселке Агой в Туапсинском районе смерч вышел на сушу и повредил пляжную инфраструктуру. Порывами ветра в воздух подняло катамаран. Он едва не упал на людей

Момент выхода смерча на берег

Источник:

Краснодар и край / Telegram

В селе Лермонтово смыло аварийный металлический мост, который связывал с населенным пунктом целый микрорайон. В результате отрезанными по ту сторону реки Шапсухо оказались около 300 человек. В селе поврежден водовод.

Момент обрушения моста в Лермонтово

Источник:

предоставлено местными жителями

В селе Дефановка в реку с моста смыло автобус, который перевозил рабочих местного КФХ. Внутри находились 25 человек. Всех пассажиров и водителя удалось спасти. Также там затопило 25 домов.

В селе Широкая Щель спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхающие в районе.

Молдавановке стихией разрушены два автомобильных и один пешеходный мост. Затопило девять домов, в которых проживают 27 человек, в том числе 8 детей.

Ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20–25 метров в секунду. А над морем существует вероятность образования смерчей.

В Санкт-Петербурге девушка родила возле заправки мертвого ребенка 

В Московском районе Петербурга девушка родила мертвого ребенка. Об этом стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, преждевременные роды случились в кустах у автозаправки. Очевидцы сообщили в экстренные службы. 

На месте обнаружили 17-летнюю мать, которая родила ребенка на 25-й неделе беременности. Мальчик появился на свет без признаков жизни.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Подростка госпитализировали в петербургский роддом. Проверку по данному факту проводит следственный отдел по Московскому району Главного следственного управления города.

Как выяснилось, родители мертворожденного малыша, граждане Узбекистана, временно зарегистрированы в промзоне во Всеволожском районе Ленобласти. Мать прибыла в Россию летом 2023 года, на миграционном учете на территории Петербурга и Ленобласти не состоит, не трудоустроена. 21-летний отец прибыл на территорию страны в мае 2025 года, состоял на миграционном учете до 3 августа.

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Помимо еженедельного дайджеста новостей, мы собираем главные события, произошедшие на СВО. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно здесь.

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Корреспондент оперативной редакции
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