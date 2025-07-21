В Якутии автобус с вахтерами упал с обрыва. Погибли более 10 человек, из обломков достают раненых

Трагедия произошла на шахте «Восточная Денисовская» Источник: Прокуратура Республики Саха

В Якутии произошло страшное ДТП с вахтовым автобусом — машина рухнула с высоты 25 метров. В трагедии 14 человек погибли, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха.

По предварительным данным, в ночь с 20 на 21 июля около 03:20 автомобиль КАМАЗ при перевозке работников шахты «Восточная Денисовская» съехал с дороги и сорвался в обрыв. Уточняется, что всего в автобусе было 36 человек. 7 пострадавших госпитализировали с различными травмами.

По данным Telegram-канала Mash, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, врачи пытаются их стабилизировать. Остальные — в средней степени тяжести, находятся в ЦРБ.

Источник: МВД по Республике Саха

Без травм, по данным полиции, 15 человек. В телеграм-канале Госавтоинспекции региона отметили, что среди погибших водитель.

«На месте происшествия работают экстренные службы и работники организации. Всего задействовано 36 человек и 10 единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.