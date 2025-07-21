НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

3 м/c,

вос.

 750мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,31
EUR 91,08
Утонул в Волге
Девочка погибла в аварии
Как сэкономить на платных трассах на юг
Задержали рейс в Москву
Обзор цен на круизы по Волге
Где приятно наслаждаться летом
Какая улица в Ярославле самая короткая?
Подработки для пенсионеров
Задержка поездов на юг
Продают квартиру за 34 млн
Происшествия В Якутии автобус с вахтерами упал с обрыва. Погибли более 10 человек, из обломков достают раненых

В Якутии автобус с вахтерами упал с обрыва. Погибли более 10 человек, из обломков достают раненых

На месте работают спасатели и полиция

104
Написать комментарий
Трагедия произошла на шахте «Восточная Денисовская» | Источник: Прокуратура Республики СахаТрагедия произошла на шахте «Восточная Денисовская» | Источник: Прокуратура Республики Саха

Трагедия произошла на шахте «Восточная Денисовская»

Источник:

Прокуратура Республики Саха

В Якутии произошло страшное ДТП с вахтовым автобусом — машина рухнула с высоты 25 метров. В трагедии 14 человек погибли, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха.

По предварительным данным, в ночь с 20 на 21 июля около 03:20 автомобиль КАМАЗ при перевозке работников шахты «Восточная Денисовская» съехал с дороги и сорвался в обрыв. Уточняется, что всего в автобусе было 36 человек. 7 пострадавших госпитализировали с различными травмами.

По данным Telegram-канала Mash, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, врачи пытаются их стабилизировать. Остальные — в средней степени тяжести, находятся в ЦРБ.

Источник: МВД по Республике СахаИсточник: МВД по Республике Саха
Источник:

МВД по Республике Саха

Без травм, по данным полиции, 15 человек. В телеграм-канале Госавтоинспекции региона отметили, что среди погибших водитель.

«На месте происшествия работают экстренные службы и работники организации. Всего задействовано 36 человек и 10 единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Выясняются все обстоятельства происшествия.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
ДТП Шахта Автобус Погибшие Трагедия Якутия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Носят „умные часы“, но верят в натальные карты»: бизнес-консультант удивлен массовой тягой к магии
Владимир Толгский
Автор мнения
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Мнение
«Она защищает детей. И она права»: зумерша заступилась за Инстасамку, которую захейтили за появление в Общественной палате РФ
Анонимный автор
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление