Американца засосало в аппарат МРТ — он умер (хотя просто шел мимо). Новости 19 июля

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии Источник: Марина Молдавская / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 июля.

ЕС ввел санкции против 22 российских банков

Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков. В списке оказались Т-Банк, Яндекс Банк и Озон Банк. Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС.

Под европейские санкции попали Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк и Энерготрансбанк. В списке санкций также оказались заводы, в том числе Ульяновский станкостроительный завод, Алексинский опытный механический завод и Государственный рязанский приборный завод. Еще под санкции попал ряд компаний: акционерное общество «Полимер» и ООО «Инроел» и «Крафттек».

Всего в списке 40 предприятий, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, на Маврикии, в КНР, Индии и Азербайджане.

Россиян выдворяют из Латвии

Почти тысяча россиян потеряла право на постоянное проживание в Латвии. Они не успели подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. Об этом сообщило Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

По информации LETA, теперь россиян призывают покинуть Латвию.

«У 841 гражданина России перестало действовать разрешение, потому что они не подали заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза», — говорится в публикации.

Такие меры связаны с поправками к закону об иммиграции, которые вступили в силу 20 июня прошлого года. По новым правилам россияне, которые проживали в Латвии еще до получения российского гражданства, должны были подтвердить свой статус.

Для этого нужно было не только подать заявление, но и сдать экзамен на знание латышского языка. Те, кто не выполнил эти условия, автоматически лишились разрешения на постоянное проживание.

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ужесточили правила перевозки детей в автомобиле. Изменения правительство внесло в ПДД. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Теперь вводится четкое определение детской удерживающей системы. В обновленных правилах к таким устройствам относятся только сертифицированные конструкции, специально предназначенные для безопасной перевозки детей. Различные адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и аналогичные приспособления не считаются допустимыми удерживающими устройствами.

Регламент таможенного союза устанавливает требования к детским автокреслам. В правилах говорится, что если кресло не прошло проверку и не имеет сертификата, то оно может быть опасным. Такие кресла, как бескаркасные или простые устройства для ремня безопасности, не защищают ребенка как следует в случае аварии. Наоборот, они могут даже увеличить риск того, что ребенок получит травмы.

Больше внимания уделили проблеме сертификации адаптеров. Некоторые производители получают документы, позволяющие позиционировать свою продукцию как полноценные автокресла, что создает возможность для водителей избежать штрафов, пользуясь безопасными аналогами. Новые правила призваны устранить подобные лазейки и повысить безопасность детей-пассажиров.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года в России вступит в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Изменения затронут ряд диагнозов, но не станут кардинальной реформой.

В перечень добавлены общие расстройства психологического развития, включая аутизм. Отмечается, что такие состояния могут влиять на способность безопасно управлять автомобилем, поэтому их включение считают обоснованным.

Еще заменят термин «ахроматопсия» на более широкое понятие — «аномалии цветового зрения». Это позволит учитывать больше нарушений цветовосприятия, потенциально опасных на дороге, передает РИА Новости.

Туристы Краснодарского края пострадали от нашествия ядовитых медуз

Азовское море превратилось в суп из медуз. Тысячи гигантских особей заполонили побережье. Они жалят отдыхающих и мешают купаться.

Медузы огромных размеров Источник: Типичный Краснодар и край / Telegram

Зрелище устрашающее Источник: Краснодар | Телетайп / Telegram

Большинство медуз плавает прямо у самого берега Источник: Типичный Краснодар и край / Telegram

Биолог Вениамин Голубитченко предупредил, что купаться в таком месиве опасно для жизни.

«Даже одна медуза-корнерот может довольно серьезно нанести ожоги, если с ней плотно соприкоснуться в воде», — рассказал он нашим коллегам из 93.RU.

Медузы в таком количестве опасны Источник: Краснодар | Телетайп / Telegram

Некоторые туристы пострадали от укусов гигантских медуз. Подробнее об этом мы писали здесь.

Машина влетела в пешеходов в Лос-Анджелесе

Водитель въехал в толпу пешеходов в Лос-Анджелесе. В аварии пострадало более 20 человек. Около десяти человек сейчас находятся в стабильном состоянии. Однако пять пострадавших попали в больницу. Врачи оценивают их состояние как критическое.

По словам очевидцев, на месте происшествия были слышны звуки выстрелов. Но официально эта информация не подтверждалась. Что происходит на месте аварии, мы рассказывали здесь.

Кадры с места аварии Источник: AXN NEWS

Новый транспортный коллапс в России

Сегодня из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области было приостановлено движение. Задерживалось более 50 поездов.

«В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов. В настоящее время в пути следования задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек», — говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.

Ведутся работы над восстановлением контактной сети. Большинство поездов уже отправилось по назначенному маршруту.

Однако в Крым пассажирам попасть проблематично. Перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщает о значительных задержках поездов на этом направлении. По состоянию на 13:00 мск 18 июля от графика отстают 14 составов «Таврия»: шесть следующих в Крым и восемь возвращающихся с полуострова.

В компании делают всё возможное для сокращения времени опоздания. Пассажирам предоставляют горячее питание и бесплатный доступ к питьевой воде. Персонал поездов оперативно информирует пассажиров об изменениях в графике движения.

Фейерверки взорвались посреди толпы на ярмарке в Дюссельдорфе

Девятнадцать человек, включая ребенка, получили ранения во время фейерверка на рейнской ярмарке в Дюссельдорфе, сообщает портал новостной телепередачи Tagesschau.

«Во время фейерверка на рейнской ярмарке в Дюссельдорфе в пятницу вечером пострадали 19 человек, четверо из них — серьезно. По данным полиции, среди пострадавших как минимум один ребенок», — говорится в сообщении.

Полиция считает, что это несчастный случай. Во время мероприятия что-то пошло не так, и часть салютов полетела не наверх, а вбок и стала взрываться между людьми. После инцидента мероприятие продолжили, чтобы избежать паники. Однако позже праздник досрочно завершили. Первоначально планировалось, что ярмарка будет работать до раннего утра.

Часть салютов полетела не наверх, а вбок и стала взрываться между людьми Источник: Tagesschau

80 человек из пожарных и спасательных служб работали на месте происшествия в течение двух часов. По информации спасателей, последний пострадавший был доставлен в больницу примерно через час после происшествия. Стоит отметить, что не все пострадавшие были госпитализированы.

Американца засосало в аппарат МРТ

Американца засосало в аппарат МРТ из-за толстой цепочки. По информации полиции округа Нассау, мужчина вошел в помещение с работающим томографом без разрешения. Его мгновенно втянуло в устройство, сообщает ABC News.

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии после инцидента, но от полученных травм мужчина скончался. New York Post пишет, что мужчина не планировал проходить обследование, а просто сопровождал родственника.

Перед этим мужчину предупреждали о необходимости снять металлические предметы, однако он решил не следовать рекомендациям.

Другие новости

Помимо ежедневных новостей, мы рассказываем о ключевых событиях, произошедших на СВО. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно здесь.