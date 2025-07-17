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Происшествия Беспилотник попал в многоэтажку в Воронеже. Пострадали подростки

Беспилотник попал в многоэтажку в Воронеже. Пострадали подростки

Квартиры оказались разрушены

183
2 комментария
Фото с места происшествия | Источник: Mash / TelegramФото с места происшествия | Источник: Mash / Telegram

Фото с места происшествия

Источник:

Mash / Telegram

Воронеж атаковали беспилотники. Фрагмент одного из них попал в многоквартирный дом, пострадали трое несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. По словам главы региона, над Воронежем и пригородом было сбито не менее пяти БПЛА, опасность атаки сохраняется.

В результате атаки пострадали двое подростков 12 и 16 лет и 16-летняя девушка.

«Юноши с травмами головы и ссадинами госпитализированы, девушке с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», — сообщил губернатор.

Источник: Mash / TelegramИсточник: Mash / Telegram
Источник: Mash / TelegramИсточник: Mash / Telegram

Как минимум четыре квартиры многоэтажки повреждены. Жильцы одного из подъездов эвакуировались. Для них организуют пункт временного размещения.

«На месте происшествия работают оперативные службы. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. В различных районах Воронежа продолжается обнаружение обломков беспилотников, сбитых при ночной атаке на город», — сообщил Александр Гусев.

Этой ночью над Россией было сбито более 40 беспилотников. БПЛА пытались атаковать Москву. В столичных аэропортах задерживаются рейсы на вылет и прилет.

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Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
БПЛА Воронеж Атака БПЛА
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Комментарии
2
Гость
1 час
И чего не жилось? Скучно стало? Движухи захотелось? Чего добились за три с половиной года?
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