Беспилотник попал в многоэтажку в Воронеже. Пострадали подростки

Фото с места происшествия Источник: Mash / Telegram

Воронеж атаковали беспилотники. Фрагмент одного из них попал в многоквартирный дом, пострадали трое несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. По словам главы региона, над Воронежем и пригородом было сбито не менее пяти БПЛА, опасность атаки сохраняется.

В результате атаки пострадали двое подростков 12 и 16 лет и 16-летняя девушка.

«Юноши с травмами головы и ссадинами госпитализированы, девушке с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», — сообщил губернатор.

Как минимум четыре квартиры многоэтажки повреждены. Жильцы одного из подъездов эвакуировались. Для них организуют пункт временного размещения.

«На месте происшествия работают оперативные службы. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. В различных районах Воронежа продолжается обнаружение обломков беспилотников, сбитых при ночной атаке на город», — сообщил Александр Гусев.