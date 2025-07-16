«Младший братик погибшего подростка умолял его спасти!» Подробности трагедии на пляже парк-отеля

В понедельник, 14 июля, на пляже «Шахтер» в одноименной зоне отдыха под Алексином в Тульской области произошла страшная трагедия. От удара молнии погибли трое человек, включая 14-летнего подростка. Еще семеро пострадали.
Всё случилось во время грозы, когда один из разрядов попал в пляж. По рассказам очевидцев, молния ударила во влажный песок, на котором находились люди. Якобы погибли те, кто был босиком. Остальные благодаря прорезиненной обуви — сланцам — хоть и получили травмы, но остались живы.
Грозовой разряд унес жизни семейной пары из Москвы (мужчине было 55 лет, женщине 50) и мальчика из Алексина.
Корреспондент 71.RU прибыл на место трагедии, чтобы выяснить подробности случившегося.
Предъявите пропуск!
Парк-отель «Шахтер» в Бунырево пользуется большой популярностью у туристов. Надо сказать, отпуск здесь обойдется недешево, поэтому львиную долю отдыхающих составляют жители Москвы и Московской области, есть и местные жители. Можно найти автомобили из Липецка и даже ЛНР.
База отдыха имеет высокие рейтинги, хотя кто-то жалуется на состояние домиков и пропускной режим, «похожий на зону». Отчасти это правда.
На территорию пляжа и парк-отеля можно попасть только по пропускам: всё-таки частная территория. Между тем по закону к пляжу и прибрежной полосе природных объектов должен быть обеспечен свободный доступ для всех желающих, но такая маленькая деталь не интересует людей в форме охраны. Сам пляж находится в пяти минутах от КПП.
Едва корреспондент 71.RU подошел к шлагбауму, как было сурово сказано: войти можно только по пропускам. Для этого надо связаться с администрацией зоны отдыха, что и было немедленно сделано.
Но на другом конце провода, как только услышали слова о журналистах, сразу же бросили трубку. Хотя до этого успели поздороваться, то есть связь явно была. Оно и понятно, дорогому отелю совсем не хочется светиться в новостях в связи с гибелью трех человек.
Поинтересовавшись у охраны, распространенная ли это практика, выяснилось, что не пускают на территорию никого, кроме отдыхающих и сотрудников экстренных служб. А вчера вечером, после трагедии на пляже, развернули даже нескольких постояльцев, возможно, охрана побоялась, что жильцы протащут с собой журналистов.
Интересно и другое. Сразу после трагедии на сайте парк-отеля пропала вся информация о ценах и бронировании мест вплоть до августа. Наверное, всё для того, чтобы никто ненароком не смог попасть на территорию, пока шумиха не уляжется. И, видимо, для таких мер предосторожности и создания вакуума есть причины.
«Он умолял их его спасти»
Между тем вокруг территории отеля было довольно людно. О случившейся беде слышали все. Как оказалось, большинство проживающих в отеле во время грозы всё-таки оставались в домиках. На пляж, который, судя по всему, даже не был закрыт из-за непогоды, решили пойти единицы.
Отметим, что МЧС региона и синоптики еще утром 14 июля предупреждали о надвигающейся непогоде, грозах, ливнях и шквалистом ветре.
«Мы отдыхаем тут уже 17 лет, и такая трагедия здесь впервые. У погибшего парня был брат — мальчик, совсем маленький. Он, говорят, был рядом с ним на пляже. Когда ударила молния и подростка убило, братик бегал там и умолял сотрудников спасти его брата. В отеле вся семья погибшего мальчика работала, он местный. Страшная трагедия, конечно, жутко», — поделилась туристка из Москвы.
«Вы знаете, после случившегося на посту охраны нам объяснили, что произошло, рассказали, что погибшие находились в момент удара молнии не в воде, а на пляже», — поделилась еще одна отдыхающая.
Люди хорошо запомнили, что к месту трагедии приехало как минимум две машины скорых и одна реанимация. В остальном жизнь в парке отдыха шла своим чередом.
Корреспондент 71.RU взял комментарий у пресс-службы администрации муниципального округа Алексин по поводу случившегося на пляже «Шахтер», мы задали вопрос — почему сотрудники отеля не попросили отдыхающих покинуть пляж в грозу, ведь началась она после полудня, а трагедия произошла в районе 13 часов, то есть непогода бушевала во всю, когда люди были у воды.
«Пляж сейчас находится в коммерческой собственности и официально включен в региональный реестр МЧС. Вопрос о том, допускать ли людей к пляжу и воде во время объявленного метеопредупреждения, ну это целиком и полностью ответственность коммерческой организации, администрация района к этому отношения не имеет», — ответили нам чиновники.
В администрации также отметили, что не располагают всей информацией о том, как произошла трагедия и где находились в момент удара молнии пострадавшие и погибшие — в воде или на пляже.
Глава администрации Алексинского муниципалитета Павел Федоров пообещал компенсировать родственникам погибших затраты на похороны. По словам Федорова, чиновники уже связались с отцом погибшего подростка.
Однако, какая точно сумма будет выплачена, неизвестно. Затраты на похороны могут достигать различных сумм — от 33 до 106 тысяч рублей.
На текущий момент две женщины, которые были госпитализированы после удара молнии, находятся в Тульской областной больнице с ожогами. Одна из них всё еще в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие отказались от госпитализации, им была оказана помощь на месте.
Что нельзя делать при грозе
В ГУ МЧС России по Тульской области после того, как стало известно об убитых молнией людях, еще раз дополнительно разъяснили правила поведения во время грозы.
Во время грозы стоит оставаться в помещении, закрыв окна и отключив от сети электроприборы. Не стоит в грозу пользоваться мобильниками. Если непогода застала вас на улице, укройтесь либо в помещении, либо в низине. Нельзя прятаться под высокими, отдельно стоящими деревьями и под металлическими навесами.
Особенно опасно во время грозы находиться у водоемов, вода — лучший проводник электрического тока, купание во время грозы всегда смертельно опасно.
Отель «Шахтер» зарабатывает на беженцах?
Пляжем и парк-отелем владеет ООО «Управление недвижимостью», образованное 31 марта 2006 года. Уставный капитал компании — 172 220 000 рублей на 30 августа 2024 года. При этом 2 августа 2023 года он был в три раза больше — 440 миллионов рублей.
За 2024 год баланс организации достигал 2 миллиардов рублей. Выручка составила 847 миллионов, а чистая прибыль — 12 миллионов рублей. При этом у организации значатся долги по уплаченным налогам и сборам в размере 6 миллионов.
Примечательно, что за текущий 2025 год коммерческая организация выиграла множество госконтрактов на сумму 878 миллионов рублей. Большинство из этих госконтрактов связаны с оказанием услуг:
по размещению граждан, прибывающих на территорию Тульской области из других субъектов Российской Федерации, в которых введен режим (средний уровень реагирования);
услуги по организации питания;
по обеспечению временного размещения на территории Тульской области граждан Российской Федерации, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины и Российской Федерации, вынужденно покинувших жилые помещения;
услуги по размещению и питанию учащихся государственных университетов;
организация выездных мероприятий для различных форумов.
Проще говоря, на территории парк-отеля «Шахтер» живут беженцы.
Несмотря на огромную выручку и внушительный список государственных контрактов, а также большую территорию парк-отеля, в 2024 году в штате организации числилось всего 107 сотрудников. А на 2023 год средняя зарплата сотрудников достигала всего 34 тысяч рублей. Для сравнения: по данным Туластата, в 2023 году туляки в среднем зарабатывали 55 762 рубля ежемесячно.
Из организаций, с которыми связано ООО «Управление недвижимостью», большинство имеют большие убытки либо задолженности перед налоговой. Многие из них ликвидированы.
Кто будет нести ответственность?
Кто будет нести ответственность за произошедшее, должны ли были находиться на пляже спасатели и вообще можно ли вводить пропускной режим к природному объекту — редакция 71.RU узнала у судебного юриста Юрия Митина.
Владелец пляжа, не ограничивший купание и не обеспечивший безопасность при наличии штормового или метеопредупреждения, нарушает специальные федеральные нормы.
Это может повлечь:
• административную ответственность — вплоть до крупных штрафов за нарушение правил охраны жизни на воде по КоАП РФ — например, статьи 6.3;
• гражданско-правовую ответственность — обязанность компенсации вреда пострадавшим или их семьям (статья 1064 ГК РФ);
• уголовную ответственность — если будет установлено, что действия или бездействие ответственных лиц привели к гибели людей (статья 125 УК РФ — оставление в опасности).
Вне зависимости от того, муниципальный или частный пляж, спасатели нанимаются и содержатся организацией-владельцем пляжа, а не МЧС. Спасатели фактически являются сотрудниками владельца пляжа. Их задача — своевременно информировать отдыхающих о запрете купания, выставлять соответствующие сигналы, предупреждать людей о рисках. Однако спасатели не вправе физически препятствовать посещению пляжа или купанию.
Юрист также отметил, что при объявлении метеопредупреждения пользование пляжем должно быть немедленно прекращено. Для информирования людей в таком случае нужно поднять красный или черный флаг, а также сотрудники должны оповестить об этом отдыхающих.
Также никто не вправе ограничить доступ людей к природным водным объектам в обычное время.
«Право граждан на свободный доступ к водным объектам общего пользования предусмотрено Водным кодексом РФ. Однако нахождение на пляже и купание на нем возможно только при соблюдении правил безопасности и условий, установленных владельцем пляжа согласно федеральным нормам. При введении временных ограничений (например, при штормовом предупреждении) владелец пляжа обязан не допускать граждан к воде в рамках пляжа — это соответствие федеральным стандартам безопасности», — отметил Юрий Митин.
Но нужно понимать, что ответственность за купание во время грозы несут и сами граждане, вплоть до уголовной. Особенно это касается родителей, по чьей небрежности и неосмотрительности могут пострадать или погибнуть дети.