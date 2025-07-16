«Младший братик погибшего подростка умолял его спасти!» Подробности трагедии на пляже парк-отеля

Стела на въезде в парк-отель Источник: Максим Улитов / 71.RU

В понедельник, 14 июля, на пляже «Шахтер» в одноименной зоне отдыха под Алексином в Тульской области произошла страшная трагедия. От удара молнии погибли трое человек, включая 14-летнего подростка. Еще семеро пострадали.

Всё случилось во время грозы, когда один из разрядов попал в пляж. По рассказам очевидцев, молния ударила во влажный песок, на котором находились люди. Якобы погибли те, кто был босиком. Остальные благодаря прорезиненной обуви — сланцам — хоть и получили травмы, но остались живы.

Грозовой разряд унес жизни семейной пары из Москвы (мужчине было 55 лет, женщине 50) и мальчика из Алексина.

Корреспондент 71.RU прибыл на место трагедии, чтобы выяснить подробности случившегося.

Предъявите пропуск!

Парк-отель «Шахтер» в Бунырево пользуется большой популярностью у туристов. Надо сказать, отпуск здесь обойдется недешево, поэтому львиную долю отдыхающих составляют жители Москвы и Московской области, есть и местные жители. Можно найти автомобили из Липецка и даже ЛНР.

База отдыха имеет высокие рейтинги, хотя кто-то жалуется на состояние домиков и пропускной режим, «похожий на зону». Отчасти это правда.

Так выглядит проход к пляжу Источник: Максим Улитов / 71.RU

На территорию пляжа и парк-отеля можно попасть только по пропускам: всё-таки частная территория. Между тем по закону к пляжу и прибрежной полосе природных объектов должен быть обеспечен свободный доступ для всех желающих, но такая маленькая деталь не интересует людей в форме охраны. Сам пляж находится в пяти минутах от КПП.

Едва корреспондент 71.RU подошел к шлагбауму, как было сурово сказано: войти можно только по пропускам. Для этого надо связаться с администрацией зоны отдыха, что и было немедленно сделано.

Но на другом конце провода, как только услышали слова о журналистах, сразу же бросили трубку. Хотя до этого успели поздороваться, то есть связь явно была. Оно и понятно, дорогому отелю совсем не хочется светиться в новостях в связи с гибелью трех человек.

Карта парк-отеля «Шахтер» Источник: Максим Улитов / 71.RU

Поинтересовавшись у охраны, распространенная ли это практика, выяснилось, что не пускают на территорию никого, кроме отдыхающих и сотрудников экстренных служб. А вчера вечером, после трагедии на пляже, развернули даже нескольких постояльцев, возможно, охрана побоялась, что жильцы протащут с собой журналистов.

Интересно и другое. Сразу после трагедии на сайте парк-отеля пропала вся информация о ценах и бронировании мест вплоть до августа. Наверное, всё для того, чтобы никто ненароком не смог попасть на территорию, пока шумиха не уляжется. И, видимо, для таких мер предосторожности и создания вакуума есть причины.

«Он умолял их его спасти»

Между тем вокруг территории отеля было довольно людно. О случившейся беде слышали все. Как оказалось, большинство проживающих в отеле во время грозы всё-таки оставались в домиках. На пляж, который, судя по всему, даже не был закрыт из-за непогоды, решили пойти единицы.

Отметим, что МЧС региона и синоптики еще утром 14 июля предупреждали о надвигающейся непогоде, грозах, ливнях и шквалистом ветре.

«Мы отдыхаем тут уже 17 лет, и такая трагедия здесь впервые. У погибшего парня был брат — мальчик, совсем маленький. Он, говорят, был рядом с ним на пляже. Когда ударила молния и подростка убило, братик бегал там и умолял сотрудников спасти его брата. В отеле вся семья погибшего мальчика работала, он местный. Страшная трагедия, конечно, жутко», — поделилась туристка из Москвы.

«Вы знаете, после случившегося на посту охраны нам объяснили, что произошло, рассказали, что погибшие находились в момент удара молнии не в воде, а на пляже», — поделилась еще одна отдыхающая.

Люди хорошо запомнили, что к месту трагедии приехало как минимум две машины скорых и одна реанимация. В остальном жизнь в парке отдыха шла своим чередом.

Оперативное видео с места происшествия Источник: СУ СК по Тульской области

Корреспондент 71.RU взял комментарий у пресс-службы администрации муниципального округа Алексин по поводу случившегося на пляже «Шахтер», мы задали вопрос — почему сотрудники отеля не попросили отдыхающих покинуть пляж в грозу, ведь началась она после полудня, а трагедия произошла в районе 13 часов, то есть непогода бушевала во всю, когда люди были у воды.

«Пляж сейчас находится в коммерческой собственности и официально включен в региональный реестр МЧС. Вопрос о том, допускать ли людей к пляжу и воде во время объявленного метеопредупреждения, ну это целиком и полностью ответственность коммерческой организации, администрация района к этому отношения не имеет», — ответили нам чиновники.

В администрации также отметили, что не располагают всей информацией о том, как произошла трагедия и где находились в момент удара молнии пострадавшие и погибшие — в воде или на пляже.

Глава администрации Алексинского муниципалитета Павел Федоров пообещал компенсировать родственникам погибших затраты на похороны. По словам Федорова, чиновники уже связались с отцом погибшего подростка.

Однако, какая точно сумма будет выплачена, неизвестно. Затраты на похороны могут достигать различных сумм — от 33 до 106 тысяч рублей.

На текущий момент две женщины, которые были госпитализированы после удара молнии, находятся в Тульской областной больнице с ожогами. Одна из них всё еще в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие отказались от госпитализации, им была оказана помощь на месте.

Что нельзя делать при грозе

В ГУ МЧС России по Тульской области после того, как стало известно об убитых молнией людях, еще раз дополнительно разъяснили правила поведения во время грозы.

Во время грозы стоит оставаться в помещении, закрыв окна и отключив от сети электроприборы. Не стоит в грозу пользоваться мобильниками. Если непогода застала вас на улице, укройтесь либо в помещении, либо в низине. Нельзя прятаться под высокими, отдельно стоящими деревьями и под металлическими навесами.

Особенно опасно во время грозы находиться у водоемов, вода — лучший проводник электрического тока, купание во время грозы всегда смертельно опасно.

Отель «Шахтер» зарабатывает на беженцах?

Пляжем и парк-отелем владеет ООО «Управление недвижимостью», образованное 31 марта 2006 года. Уставный капитал компании — 172 220 000 рублей на 30 августа 2024 года. При этом 2 августа 2023 года он был в три раза больше — 440 миллионов рублей.

За 2024 год баланс организации достигал 2 миллиардов рублей. Выручка составила 847 миллионов, а чистая прибыль — 12 миллионов рублей. При этом у организации значатся долги по уплаченным налогам и сборам в размере 6 миллионов.

Примечательно, что за текущий 2025 год коммерческая организация выиграла множество госконтрактов на сумму 878 миллионов рублей. Большинство из этих госконтрактов связаны с оказанием услуг:

по размещению граждан, прибывающих на территорию Тульской области из других субъектов Российской Федерации, в которых введен режим (средний уровень реагирования);

услуги по организации питания;

по обеспечению временного размещения на территории Тульской области граждан Российской Федерации, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины и Российской Федерации, вынужденно покинувших жилые помещения;

услуги по размещению и питанию учащихся государственных университетов;

организация выездных мероприятий для различных форумов.

Проще говоря, на территории парк-отеля «Шахтер» живут беженцы.

Несмотря на огромную выручку и внушительный список государственных контрактов, а также большую территорию парк-отеля, в 2024 году в штате организации числилось всего 107 сотрудников. А на 2023 год средняя зарплата сотрудников достигала всего 34 тысяч рублей. Для сравнения: по данным Туластата, в 2023 году туляки в среднем зарабатывали 55 762 рубля ежемесячно.

Из организаций, с которыми связано ООО «Управление недвижимостью», большинство имеют большие убытки либо задолженности перед налоговой. Многие из них ликвидированы.

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Кто будет нести ответственность?

Кто будет нести ответственность за произошедшее, должны ли были находиться на пляже спасатели и вообще можно ли вводить пропускной режим к природному объекту — редакция 71.RU узнала у судебного юриста Юрия Митина.

Владелец пляжа, не ограничивший купание и не обеспечивший безопасность при наличии штормового или метеопредупреждения, нарушает специальные федеральные нормы. Это может повлечь: • административную ответственность — вплоть до крупных штрафов за нарушение правил охраны жизни на воде по КоАП РФ — например, статьи 6.3; • гражданско-правовую ответственность — обязанность компенсации вреда пострадавшим или их семьям (статья 1064 ГК РФ); • уголовную ответственность — если будет установлено, что действия или бездействие ответственных лиц привели к гибели людей (статья 125 УК РФ — оставление в опасности). Вне зависимости от того, муниципальный или частный пляж, спасатели нанимаются и содержатся организацией-владельцем пляжа, а не МЧС. Спасатели фактически являются сотрудниками владельца пляжа. Их задача — своевременно информировать отдыхающих о запрете купания, выставлять соответствующие сигналы, предупреждать людей о рисках. Однако спасатели не вправе физически препятствовать посещению пляжа или купанию. Юрий Митин судебный юрист

Юрист также отметил, что при объявлении метеопредупреждения пользование пляжем должно быть немедленно прекращено. Для информирования людей в таком случае нужно поднять красный или черный флаг, а также сотрудники должны оповестить об этом отдыхающих.

Также никто не вправе ограничить доступ людей к природным водным объектам в обычное время.

«Право граждан на свободный доступ к водным объектам общего пользования предусмотрено Водным кодексом РФ. Однако нахождение на пляже и купание на нем возможно только при соблюдении правил безопасности и условий, установленных владельцем пляжа согласно федеральным нормам. При введении временных ограничений (например, при штормовом предупреждении) владелец пляжа обязан не допускать граждан к воде в рамках пляжа — это соответствие федеральным стандартам безопасности», — отметил Юрий Митин.