В США человек умер от чумы — как в Средневековье. Его лечили правильно, но это не помогло: новости 12 июля

Пациента спасти не удалось несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь Источник: Vema of the church / vema.com.au

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 июля.

Два ДТП в Москве

В Москве случилось сразу два серьезных ДТП. Одна из аварий произошла на трассе М-4 «Дон» недалеко от Домодедово. Там междугородний автобус с пассажирами столкнулся с фурой. Погиб водитель автобуса, еще семь человек пострадали. Всего в автобусе находилось 12 пассажиров.

Последствия аварии Источник: Автобусы и вообще / Telegram

Пробка в сторону Москвы (там и произошла авария) растянулась на 3,5 километра Источник: Автобусы и вообще / Telegram

На место трагедии даже прилетел спасательный вертолет Источник: Москва 24 / T.me

Еще одна авария случилась в центре Москвы. Там автомобиль влетел в толпу пешеходов, пять человек пострадали.

Среди пострадавших — двое детей в возрасте от восьми до десяти лет. По информации МВД, иномарка передвигалась на красный свет, водитель скрылся с места аварии.

«Предварительно, водитель иномарки совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, и скрылся с места происшествия. Пострадали пять человек, из которых двое детей. Принимаются меры к розыску и задержанию виновника ДТП», — рассказали нашим коллегам из MSK1.RU в пресс-службе МВД по Москве.

Источник: Московская медицина / T.me

По информации ТАСС, суд в Москве арестовал обвиняемого в ДТП.

Москва обгоняет черноморские курорты по погоде

В Москве и Подмосковье температура воды прогрелась до 25 градусов, что выше значений воды на курортах Черного моря. Подробностями поделился руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Естественно, при такой сумасшедшей температуре вода в Москве-реке на северо-западе, до входа в Москву, уже 23 градуса, на юго-востоке, там, где она впадает в Оку, — 25–26 градусов. В малопроточных водоемах такая же температура, то есть это „парное молоко“», — сказал Вильфанд.

По его словам, это связано с тем, что ночью в московском регионе очень высокие температуры.

«Интенсивный прогрев воды привел к тому, что в выходные температура будет такая же и даже выше, чем в Сочи. Вот сейчас в Туапсе, Геленджике, Сочи, Анапе температура (воды) 25 градусов. А в водоемах Москвы — 25 и даже выше», — сказал Вильфанд «Интерфаксу».

Кроме того, после разлива мазута большой поток туристов переориентировался на курорты Азовского моря. Спрос на них вырос в среднем на 20%. Еще россияне выбирают Каспийск и Дербент.

Об этом рассказал директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрат Мусин. По его словам, стоимость аренды в Ейске составляет 3720 рублей за сутки, в Каспийске — 3950 рублей в сутки, а в Дербенте сутки стоят 3990 рублей.

«Также сравнительно недорого, до 4500 рублей, в июле можно забронировать жилье в Кабардинке, Лоо, Архипо-Осиповке, Хосте, Гудауте. Эти курорты Краснодарского края признаны безопасными для купания и пляжного отдыха», — рассказал Мусин РИА Новости.

Россиянам рассказали о штрафах, которые можно получить не выходя из дома

Россияне могут получить штраф даже не выходя из дома. Эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь рассказал, за что конкретно могут штрафовать граждан.

Люди могут быть не в курсе многих моментов ЖКХ, пока не получат предписание или постановление об административном правонарушении. Чаще всего штраф можно получить за незаконную перепланировку жилья — от 2 до 2,5 тысячи рублей. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

За что еще можно получить штраф:

использование квартиры не для жилья — от 1 до 1,5 тыс. руб.;

курение в подъезде или у мусоропровода — от 500 до 1,5 тыс. руб.;

громкий лай собаки ночью — от 500 до 1 тыс. руб.;

антисанитария из-за ненадлежащего ухода за животными — от 1,5 до 3 тыс. руб.

Россиянина арестовали в Таиланде

Россиянин вместе с двумя тайцами был задержан на Пхукете по подозрению в наркоторговле. Об этом сообщает издание Khaosod. Всех троих доставили в полицейский участок города Уичит.

Россиянин жил в кондоминиуме, где полиция проводила обыски перед задержанием. У молодого человека нашли экстази и кетамин, а также другие запрещенные вещества, подходящие под классификацию 1-й и 2-й категории по закону королевства.

Анализы мочи подтвердили наличие наркотиков в крови задержанного.

За распространение и хранение наркотиков 1-го класса в Таиланде грозит лишение свободы на срок до 20 лет и штраф до 400 000 батов (примерно 950 тысяч рублей).

В России начнут действовать новые правила ношения военной формы

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в правила ношения военной формы. Документ уточняет стандарты для повседневной и полевой экипировки военнослужащих Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Нововведения позволят повысить удобства и функциональность формы, а также усилят различия между званиями и ведомствами.

Теперь форма высших офицеров Вооруженных сил и Росгвардии включает брюки с кантами и лампасами определенных цветов, соответствующих роду войск. Ранее эти элементы были характерны только для парадной и парадно-выходной формы, где использовались цветные выпушки и лампасы.

Отличается теперь и повседневная форма, которая состоит из куртки с длинным или коротким рукавом и футболки. Эта форма тоже получила отличительные знаки.

Кроме того, для военнослужащих добавлена боевая камуфлированная рубашка в комплект полевой экипировки. Высшим офицерам Военно-морского флота и береговых войск введена новая парадно-выходная тужурка черного цвета с золотым шитьем на воротнике и погонах. Шитье выполнено с использованием пятипроцентного золочения, что подчеркивает статус офицеров.

Некоторым россиянам увеличат пенсии в августе

С 1 августа автоматически повысят пенсии тем, кому в июле исполнилось 80 лет, кто в этом месяце получил первую группу инвалидности или ушел с работы. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Парламентарий напомнил, что если право на надбавку появилось в одном месяце, то саму надбавку пенсионеры смогут ощутить уже в следующем. Подробнее о выплатах в августе мы рассказали здесь.

В США пациент умер от чумы

В одной из больниц американского штата Аризона пациент скончался от чумы. Об этом сообщила некоммерческая медицинская организация Здравоохранение Северной Аризоны (NAH).

«Здравоохранение Северной Аризоны недавно оказывало помощь пациенту в отделении неотложной помощи медицинского центра Флагстафф. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь и попытки проведения реанимационных мероприятий, спасти пациента не удалось… Департамент здравоохранения штата Аризона сообщил, что по результатам экспресс-диагностики был поставлен предварительный диагноз Yersinia pestis — бактерии, вызывающей чуму», — говорится в заявлении NAH, полученном телеканалом Fox 10 Phoenix.

В организации добавили, что сотрудничают с департаментом здравоохранения и социальных служб округа Коконино и департаментом здравоохранения штата Аризона, как и положено в случаях с инфекционными заболеваниями.

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