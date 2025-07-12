«Я не промахнусь»: в США снова хотели убить Трампа

Трамп этот инцидент пока никак не прокомментировал Источник: The White House / Whitehouse.gov

Житель Сан-Антонио Роберт Эрреру написал в соцсети Facebook* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) о своих намерениях, угрожая американскому лидеру расправой. Мужчину задержали в этот же день.

«Мужчина из Сан-Антонио был задержан в четверг вечером по обвинению в совершении уголовных преступлений, связанных, предположительно, с его угрозой президенту США», — говорится в официальном пресс-релизе.

По информации следствия, Эрреру написал в своем посте фразу «Я не промахнусь» и прикрепил фото Трампа, сделанное в день июльского покушения. Следом на своей странице в соцсети он опубликовал другой пост, в который добавил фото штурмовой винтовки и магазинов с патронами.

В этот же день житель Техаса был задержан. Эрреру предъявили два обвинения в угрозах в адрес президента. По каждой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Последняя попытка покушения на американского лидера была совершена в прошлом году, еще до президентских выборов. Тогда в президента США тоже стреляли. Об этом стало известно от члена палаты представителей Конгресса США Тейлор-Грин.

Подозреваемого тогда задержали Источник: SHOT / Telegram

Инцидент произошел во Флориде около гольф-клуба Трампа. Позже американский лидер лично подтвердил случившееся и заявил, что он в полном порядке.

Место, откуда планировалось покушение Источник: foxnews.com