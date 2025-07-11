Чуть не умер — и уже в бой. Глава парка в Крыму снова вышел ко львам: видео

Врачи пообещали, что Зубков восстановится Источник: oleg__zubkov / Vk.com

Олег Зубков, глава парка «Тайган» в Крыму, полноценно вернулся к работе. Это случилось всего через 16 дней после того, как его чуть не убил лев. 10 июля Зубков дал часовую пресс-конференцию, а сразу после — пошел проведать львов.

Одним из самых популярных вопросов был очевидный: будет ли Зубков дальше работать со львами. Ответ — да.

— Я искал людей, которые могли бы также входить в саванну. Опыт говорит о том, что, во-первых, подвергнуть человека такой опасности, взять на себя этот грех я не могу. Подготовить человека, что бы ты ему ни рассказал, как бы ты ему ни показал — если к этому нет природных задатков… — подытожил Зубков.

Владелец парка сразу принялся за уборку Источник: Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ / Telegram

Саванна — это большое открытое пространство на территории парка. Инцидент произошел с молодым львом, которого совсем недавно туда выпустили. Он не успел толком познакомиться ни с парком, ни с Зубковым. Но со львом ничего не случится: он продолжит спокойно жить в парке.

— В саванне я стал появляться реже, потому что много другой работы. Это было уже эпизодически, от случая к случаю. И недавно была проверка очередная Россельхознадзора. Они прошлись по вольерам, сказали — тут у вас много [животных], тут у вас много [животных], метры не бьют. Ну. Чтобы метры не били, я решил шесть или семь молодых, выросших львов выпустить в саванну. Где большой запас площади, где нет проблем с нормативами, — объяснил Зубков.

Что известно о происшествии со львом Источник: Городские медиа

За время отсутствия главы в парке родились малыши. Это для Зубкова всегда личная радость.

Зубков и радость Источник: oleg__zubkov / Vk.com

После общения с журналистами он проведал Чука — пожалуй, самого известного среди львов парка. Это старый вожак, Зубков часто общался с ним совершенно по-свойски. Как на этом старом видео: Чук ворчит, но слушается человека.

На этом видео Зубков с Чуком, многолетним вожаком прайда Источник: oleg__zubkov / Vk.com

Пока Зубков пообщался с Чуком с балкона. Главе парка было сложно позвать его в полный голос — горлу еще предстоит восстановиться. Однако лев узнал свою кличку и обернулся на нее.

Источник: oleg__zubkov / Vk.com