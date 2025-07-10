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Происшествия «Сирены гудели на всю улицу»: в центре Ярославля к многоэтажке стянулись машины пожарных. Что случилось

«Сирены гудели на всю улицу»: в центре Ярославля к многоэтажке стянулись машины пожарных. Что случилось

Зачем спасатели приезжали к жилому дому

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К жилой высотке в Ярославле стянулись пожарные | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramК жилой высотке в Ярославле стянулись пожарные | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

К жилой высотке в Ярославле стянулись пожарные

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Вечером 9 июля в центре Ярославля на улице Лисицына, 13 в Кировском районе заметили машины пожарных. Очевидцы рассказали, что на территорию двора возле двеннадцатиэтажки приехали несколько спецавто.

«Ходила на тренировку в студию неподалеку, сначала одна машина с мигалками проехала, потом другая. Сирены гудели на всю улицу. Стало тревожно. Что там случилось?», — задалась вопросом читательница 76.RU.

Жительница соседнего дома сняла происходящее на видео. На записи видно, что шесть машин спасателей МЧС приехали во двор с включенными спецсигналами и сиренами.

В МЧС рассказали, что случилось

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Как оказалось, все дело в сообщении, которое поступило спасателям. В ГУ МЧС по Ярославской области корреспонденту 76.RU сообщили, что местные рассказали о задымлении.

«Но информация не подтвердилась», — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Несколько дней назад в Ярославской области загорелась бывшая лесопилка. Пожарные уверены, что это произошло не просто так.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Жилой дом Пожарные МЧС Сирена
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