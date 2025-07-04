Балкон рухнул на пенсионерку в Омске — она чудом выжила: новости 4 июля

Пострадавшую госпитализировали Источник: «Инцидент Омск» / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 июля.

За сутки в России потушили 46 пожаров

За сутки в России потушили 46 лесных пожаров на площади 21 470 гектаров. Об этом сообщает авиалесоохрана.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки <…> в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 46 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 21 470 гектаров», — говорится в сообщении.

Наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Бурятии — 14 пожаров на площади 28 923 гектара, передает РИА Новости.

На туристическом судне в Москве отравились 40 человек

Почти 40 человек с туристического судна в Москве пожаловались на отравление. В настоящее время проводятся лабораторные исследования еды, сообщили РИА Новости экстренные службы.

«Тридцать шесть человек с туристического судна обратились с жалобой на отравление, рвоту и диарею. Взяты пробы в пищеблоке. Материалы следствия — на контроле у прокуратуры города. Проводятся лабораторные исследования образцов еды, которая употреблялась на судне», — говорится в сообщении экстренных служб.

От пассажиров уже поступали жалобы на отравление и рвоту на судне той же компании. Это было в конце мая 2025 года.

Подросток устроил смертельное ДТП в Подмосковье

Подросток за рулем въехал в забор на 2-м километре автодороги Осташево — Иваньково — Бражниково в Подмосковье. Пассажир, который находился в автомобиле с юношей, погиб. Подробности сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

«По предварительной информации, 15-летний подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на забор», — говорится в сообщении.

В результате ДТП на месте погиб 20-летний пассажир авто. Водителя госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает РИА Новости.

Слониха убила двух туристок в Замбии

Две пожилые туристки погибли от нападения слонихи на сафари в Замбии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу полиции Восточной провинции страны Робертсона Мвимбу.

«Две пожилые туристки в Замбии в четверг были убиты слоном во время пешего сафари в национальном парке», — говорится в материале агентства.

По информации Мвимбы, погибшие — 68-летняя британка и 67-летняя новозеландка. Слониха, рядом с которой был слоненок, набросилась на туристок, из-за чего женщины скончались на месте.

Гиды пытались остановить животное с помощью выстрелов, но у них не получилось. Однако слониху все-таки ранили.

Слонихи известны тем, что ревностно защищают детенышей и могут проявлять агрессию в отношении всего, что, на их взгляд, представляет угрозу.

Матерям-героиням России расширят льготы

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который дает женщинам, получившим звание «Мать-героиня», такие же льготы, как и людям со званием Героя Труда. Этот документ можно найти в электронной базе Государственной думы.

Многодетным матерям предоставят льготы в сфере здравоохранения, включая бесплатное зубопротезирование, а также в сфере жилищно-коммунального обслуживания, включая освобождение от оплаты коммунальных услуг.

Еще женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», получат право на бесплатное предоставление земельного участка в собственность, а также на приоритетное получение строительных материалов в соответствии с правилами, установленными исполнительными органами субъектов РФ.

Законопроект также предусматривает возможность бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для женщин.

По информации премьер-министра Михаила Мишустина, многодетная мать может отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату, ее размер превышает 72 тысячи рублей, передает РИА Новости.

«Раз в год она будет индексироваться, оформить ее можно будет на едином портале госуслуг, и средства будут поступать, соответственно, через социальный фонд», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Питер уходит под воду

В Санкт-Петербурге сохраняется угроза наводнения. Уровень поднимается в Неве и Фонтанке. Также в городе закрыто большинство парков.

Наши коллеги из «Фонтанки» сообщают, что из-за непогоды пострадали две женщины. Деревья упали на петербурженок 56 и 84 лет. Обе женщины находятся в больнице с сильными ушибами.

Штормовой ветер сносит ограждения и остановки. В центре подтопило спуски к воде.

Обстановка в Петербурге утром 4 июля Источник: Сергей Михаличенко/ «Фонтанка.ру»

Мошенники используют новую схему обмана подростков

Телефонные мошенники теперь звонят под видом школьных психологов подросткам и убеждают их, что они не сдали психологическое тестирование, а результаты попали в открытый доступ. Подробности сообщили в МВД.

Был зафиксирован уже один из таких случаев. После такого звонка злоумышленники отправили фишинговую ссылку, открыв которую ребенок увидел персональную информацию о себе.

Также аферисты запугивают подростков уголовными делами об утечке персональных данных и таким образом заставляют детей выносить все деньги из дома и передавать через курьеров, передает РИА Новости.

В Риме взорвалась автозаправка

На автозаправочной станции в Риме прогремел взрыв. В результате происшествия пострадал 21 человек. Подробности опубликовала газета Fanpage.

Местные СМИ сообщают, что в результате взрыва пострадали 8 полицейских Источник: ТАСС / Reuters / ITALIAN FIRE BRIGADE

Причиной взрыва стало столкновение грузовика с трубопроводом. В результате ДТП начался пожар, который спровоцировал взрыв топлива.

Портал Roma Today сообщил, что огонь перешел на соседний спортивный центр и городской парк. Из прилегающих к месту взрыва кварталов эвакуировали жителей.

Жители публикуют в Сети кадры взрыва и пожара Источник: Rainews24

Информации о пострадавших гражданах России при взрыве на АЗС не поступало, сообщили в посольстве РФ в Италии, передают «Известия».

В Чехии объявили блэкаут

В некоторых районах Праги сегодня произошли перебои с электроснабжением. В результате этого остановилось движение общественного транспорта, включая метро, трамваи и троллейбусы. Также возникли проблемы с банкоматами.

Как сообщает издание Novinky, ссылаясь на информацию от полиции и управления пожарной охраны, многие люди оказались заблокированы в лифтах.

По данным компании Pražská energetika (PRE), причиной отключения электричества в Праге стала авария на подстанции ČEPS в районе Ходов на юге города. В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы. Однако пока неясно, сколько времени это займет, передает агентство СТК.

Кроме того, без электричества остались и другие города Чехии: Либерец на севере, Усти-над-Лабем на западе и Градец-Кралове на востоке.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил в социальной сети X, что власти проводят расследование причин аварии и работают над ее устранением. Центральный кризисный штаб находится в режиме готовности.

Балкон рухнул на женщину в Омске

Из-за сильного ветра в Омске балкон в многоквартирном доме рухнул прямо на проходившую мимо женщину. Очевидцы успели снять этот момент на камеру. Видео разместили в телеграм-канале «Инцидент Омск».

По кадрам видно, как женщина поднимается по лестнице и планирует зайти в магазин, в этот момент на нее упала часть балкона. Очевидцы сообщили, что женщина выжила, но была в шоковом состоянии. При этом от помощи медиков она отказалась.

По информации Telegram-канала Baza, пострадавшей 64 года. Она получила травмы головы и закрытый перелом ключицы. Пенсионерку госпитализировали.

Женщине удалось выжить Источник: «Инцидент Омск» / Telegram

Наши коллеги из NGS55.RU, сообщают, что по факту случившегося областная прокуратура организовала проверку.

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