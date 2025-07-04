Балкон рухнул на пенсионерку в Омске — она чудом выжила: новости 4 июля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 июля.
За сутки в России потушили 46 пожаров
За сутки в России потушили 46 лесных пожаров на площади 21 470 гектаров. Об этом сообщает авиалесоохрана.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки <…> в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 46 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 21 470 гектаров», — говорится в сообщении.
Наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Бурятии — 14 пожаров на площади 28 923 гектара, передает РИА Новости.
На туристическом судне в Москве отравились 40 человек
Почти 40 человек с туристического судна в Москве пожаловались на отравление. В настоящее время проводятся лабораторные исследования еды, сообщили РИА Новости экстренные службы.
«Тридцать шесть человек с туристического судна обратились с жалобой на отравление, рвоту и диарею. Взяты пробы в пищеблоке. Материалы следствия — на контроле у прокуратуры города. Проводятся лабораторные исследования образцов еды, которая употреблялась на судне», — говорится в сообщении экстренных служб.
От пассажиров уже поступали жалобы на отравление и рвоту на судне той же компании. Это было в конце мая 2025 года.
Подросток устроил смертельное ДТП в Подмосковье
Подросток за рулем въехал в забор на 2-м километре автодороги Осташево — Иваньково — Бражниково в Подмосковье. Пассажир, который находился в автомобиле с юношей, погиб. Подробности сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
«По предварительной информации, 15-летний подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на забор», — говорится в сообщении.
В результате ДТП на месте погиб 20-летний пассажир авто. Водителя госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает РИА Новости.
Слониха убила двух туристок в Замбии
Две пожилые туристки погибли от нападения слонихи на сафари в Замбии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу полиции Восточной провинции страны Робертсона Мвимбу.
«Две пожилые туристки в Замбии в четверг были убиты слоном во время пешего сафари в национальном парке», — говорится в материале агентства.
По информации Мвимбы, погибшие — 68-летняя британка и 67-летняя новозеландка. Слониха, рядом с которой был слоненок, набросилась на туристок, из-за чего женщины скончались на месте.
Гиды пытались остановить животное с помощью выстрелов, но у них не получилось. Однако слониху все-таки ранили.
Слонихи известны тем, что ревностно защищают детенышей и могут проявлять агрессию в отношении всего, что, на их взгляд, представляет угрозу.
Матерям-героиням России расширят льготы
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который дает женщинам, получившим звание «Мать-героиня», такие же льготы, как и людям со званием Героя Труда. Этот документ можно найти в электронной базе Государственной думы.
Многодетным матерям предоставят льготы в сфере здравоохранения, включая бесплатное зубопротезирование, а также в сфере жилищно-коммунального обслуживания, включая освобождение от оплаты коммунальных услуг.
Еще женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», получат право на бесплатное предоставление земельного участка в собственность, а также на приоритетное получение строительных материалов в соответствии с правилами, установленными исполнительными органами субъектов РФ.
Законопроект также предусматривает возможность бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для женщин.
По информации премьер-министра Михаила Мишустина, многодетная мать может отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату, ее размер превышает 72 тысячи рублей, передает РИА Новости.
«Раз в год она будет индексироваться, оформить ее можно будет на едином портале госуслуг, и средства будут поступать, соответственно, через социальный фонд», — подчеркнул Михаил Мишустин.
Питер уходит под воду
В Санкт-Петербурге сохраняется угроза наводнения. Уровень поднимается в Неве и Фонтанке. Также в городе закрыто большинство парков.
Наши коллеги из «Фонтанки» сообщают, что из-за непогоды пострадали две женщины. Деревья упали на петербурженок 56 и 84 лет. Обе женщины находятся в больнице с сильными ушибами.
Штормовой ветер сносит ограждения и остановки. В центре подтопило спуски к воде.
Мошенники используют новую схему обмана подростков
Телефонные мошенники теперь звонят под видом школьных психологов подросткам и убеждают их, что они не сдали психологическое тестирование, а результаты попали в открытый доступ. Подробности сообщили в МВД.
Был зафиксирован уже один из таких случаев. После такого звонка злоумышленники отправили фишинговую ссылку, открыв которую ребенок увидел персональную информацию о себе.
Также аферисты запугивают подростков уголовными делами об утечке персональных данных и таким образом заставляют детей выносить все деньги из дома и передавать через курьеров, передает РИА Новости.
В Риме взорвалась автозаправка
На автозаправочной станции в Риме прогремел взрыв. В результате происшествия пострадал 21 человек. Подробности опубликовала газета Fanpage.
Причиной взрыва стало столкновение грузовика с трубопроводом. В результате ДТП начался пожар, который спровоцировал взрыв топлива.
Портал Roma Today сообщил, что огонь перешел на соседний спортивный центр и городской парк. Из прилегающих к месту взрыва кварталов эвакуировали жителей.
Информации о пострадавших гражданах России при взрыве на АЗС не поступало, сообщили в посольстве РФ в Италии, передают «Известия».
В Чехии объявили блэкаут
В некоторых районах Праги сегодня произошли перебои с электроснабжением. В результате этого остановилось движение общественного транспорта, включая метро, трамваи и троллейбусы. Также возникли проблемы с банкоматами.
Как сообщает издание Novinky, ссылаясь на информацию от полиции и управления пожарной охраны, многие люди оказались заблокированы в лифтах.
По данным компании Pražská energetika (PRE), причиной отключения электричества в Праге стала авария на подстанции ČEPS в районе Ходов на юге города. В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы. Однако пока неясно, сколько времени это займет, передает агентство СТК.
Кроме того, без электричества остались и другие города Чехии: Либерец на севере, Усти-над-Лабем на западе и Градец-Кралове на востоке.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил в социальной сети X, что власти проводят расследование причин аварии и работают над ее устранением. Центральный кризисный штаб находится в режиме готовности.
Балкон рухнул на женщину в Омске
Из-за сильного ветра в Омске балкон в многоквартирном доме рухнул прямо на проходившую мимо женщину. Очевидцы успели снять этот момент на камеру. Видео разместили в телеграм-канале «Инцидент Омск».
По кадрам видно, как женщина поднимается по лестнице и планирует зайти в магазин, в этот момент на нее упала часть балкона. Очевидцы сообщили, что женщина выжила, но была в шоковом состоянии. При этом от помощи медиков она отказалась.
По информации Telegram-канала Baza, пострадавшей 64 года. Она получила травмы головы и закрытый перелом ключицы. Пенсионерку госпитализировали.
Наши коллеги из NGS55.RU, сообщают, что по факту случившегося областная прокуратура организовала проверку.
Другие новости
Помимо ежедневного дайджеста новостей, мы собираем главные события, произошедшие на СВО. О том, что произошло на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно прочитать здесь.