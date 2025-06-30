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Происшествия В салоне находились пассажиры: подробности ЧП с троллейбусом в центре Ярославля

В салоне находились пассажиры: подробности ЧП с троллейбусом в центре Ярославля

Транспорт загорелся на остановке

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1 комментарий
Троллейбус загорелся на остановке | Источник: читатель 76.RUТроллейбус загорелся на остановке | Источник: читатель 76.RU

Троллейбус загорелся на остановке

Источник:

читатель 76.RU

Стали известны подробности ЧП с троллейбусом, который загорелся на остановке «Площадь Волкова» в Ярославле 30 июня. Как уточнили 76.RU в компании «Яргорэлектротранс», которая обсуживает троллейбусные маршруты, в момент появления задымления в салоне находились пассажиры.

«В салоне было порядка пяти-шести пассажиров. Изначально возгорания не было, была только небольшая задымленность в кабине. Водитель обесточил троллейбус, высадил всех пассажиров и уже потом принялся за тушение. Никто не пострадал», — уточнил 76.RU директор «ЯрГЭТ» Денис Пырлог.

Троллейбус двигался по маршруту № 1. Он ходит от остановки «Ярославля-Главного» до «ЯШЗ».

Дым охватил Волковскую площадь

Источник:

читатель 76.RU

«Причина возгорания пока неизвестна. Будем проводить служебную проверку на предприятии. Со слов водителя, возгорание произошло под панелью приборов. Будем разбираться», — добавил Денис Пырлог.

В пожаре пострадала кабина водителя. По данным директора «ЯрГЭТ», салон транспорта практически остался нетронутым огнем.

«Троллейбус эксплуатируется около семи лет, поэтому надеемся, что он ещё порадует жителей города», — отметил Денис Пырлог.

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Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
1
Гость
16 минут
Мда порадует своим возгоранием ,хорошо что никто не пострадал
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