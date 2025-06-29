«Запустили реверсивное движение»: под Ярославлем растет пробка из-за аварии с КАМАЗом. Видео

29 июня под Ярославлем собралась пробка из-за аварии с КАМАЗом по дороге из Костромы. Об этом предупредили автомобилисты в соцсетях.
«Из фуры выпали материалы, задело легковой автомобиль, без жертв. Собралась приличная пробка, запустили реверсивное движение», — написали очевидцы в группе «Жесть Ярославль» в районе трех часов дня.
В районе поселке Сосновый бор в Некрасовском районе столкнулись легковушка «Рено» и КАМАЗ. Как уточнили в полиции, обошлось без пострадавших.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», также растет пробка из-за еще одной аварии в районе поселка Туношна. По словам очевидцев, там столкнулись мотоциклист и легковушка.
Ранее стало известно, что в ДТП в Тутаевском районе погиб священник Виктор Вознесенский. У него остались жена и восемь детей.