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Происшествия «Запустили реверсивное движение»: под Ярославлем растет пробка из-за аварии с КАМАЗом. Видео

«Запустили реверсивное движение»: под Ярославлем растет пробка из-за аварии с КАМАЗом. Видео

Движению мешает развалившийся по дороге груз

1 793
3 комментария
На дороге из Костромы в Ярославль растет пробка из-за аварии с фурой | Источник: Жесть Ярославль / vk.comНа дороге из Костромы в Ярославль растет пробка из-за аварии с фурой | Источник: Жесть Ярославль / vk.com

На дороге из Костромы в Ярославль растет пробка из-за аварии с фурой

Источник:

Жесть Ярославль / vk.com

29 июня под Ярославлем собралась пробка из-за аварии с КАМАЗом по дороге из Костромы. Об этом предупредили автомобилисты в соцсетях.

«Из фуры выпали материалы, задело легковой автомобиль, без жертв. Собралась приличная пробка, запустили реверсивное движение», — написали очевидцы в группе «Жесть Ярославль» в районе трех часов дня.

В районе поселке Сосновый бор в Некрасовском районе столкнулись легковушка «Рено» и КАМАЗ. Как уточнили в полиции, обошлось без пострадавших.

На трассе Кострома — Ярославль из-за столкновения с легковушкой фура потеряла груз

Источник:

Жесть Ярославль / vk.com

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», также растет пробка из-за еще одной аварии в районе поселка Туношна. По словам очевидцев, там столкнулись мотоциклист и легковушка.

Из-за аварии на трассе из Костромы в Ярославль собралась пробка | Источник: Яндекс. КартыИз-за аварии на трассе из Костромы в Ярославль собралась пробка | Источник: Яндекс. Карты

Из-за аварии на трассе из Костромы в Ярославль собралась пробка

Источник:

Яндекс. Карты

Еще одна авария произошла в районе Туношны | Источник: Яндекс. КартыЕще одна авария произошла в районе Туношны | Источник: Яндекс. Карты

Еще одна авария произошла в районе Туношны

Источник:

Яндекс. Карты

Ранее стало известно, что в ДТП в Тутаевском районе погиб священник Виктор Вознесенский. У него остались жена и восемь детей.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Пробка ДТП КАМАЗ
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Комментарии
3
Гость
54 минуты
Очень часто наблюдаю крепление груза в кузове по типу тяп-ляп. И в основном этим грешат внутригородские перевозчики.
Гость
35 минут
А ведь многие люди живут в тех краях, по Костромской дороге, по Бурмакинской дороге. Многие люди имеют там дачи. Утром, вечером, в выходные дни большой поток транспорта. Уже принято решение расширить участок Туношна - Ярославль. Хорошо! Хотелось бы побыстрее.
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