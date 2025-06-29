Священник разбился в ДТП в Ярославской области. Первые подробности

В Ярославской области священник разбился в ДТП Источник: Рыбинская епархия

Священник Виктор Вознесенский разбился в аварии в Ярославской области. Информацию подтвердили 76.RU в пресс-службе администрации Тутаевского округа. ДТП произошло 28 июня, в День города в Тутаеве.

«В стороне не останемся. Свяжемся с матушкой, уточним, чем помочь», — рассказали в администрации.

У клирика из Тутаева остались супруга и восемь детей. Дата и время прощания будет известна позже.

«28 июня отошел ко Господу клирик Романово-Борисоглебского благочиния иерей Виктор Вознесенский. Просим молитв о новопреставленном отце Викторе», — сообщили в информационном отделе Рыбинской епархии.

Десятки жителей Тутаевского округа выразили соболезнования в связи с гибелью священника.

«Отец Виктор — настоящий исповедник, замечательный человек!» — пишет местная жительница Галина.

Напомним, в Госавтоинспекции сообщали о смертельной аварии на дороге Тутаев — Шопша. Предварительно известно, что иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым рефрижератором. 49-летний водитель «Рено-Логан» скончался на месте до приезда медиков.