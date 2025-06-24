В Подмосковье осколок дрона устроил пожар в многоэтажке. При атаке пострадала беременная женщина

В ночь на 24 июня на подлете к Москве сбили два украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он.
Обломки одного из сбитых беспилотников попали в многоэтажку в Красногорске. После этого в квартире на 17-м этаже начался пожар, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Огонь охватил 20 квадратных метров, но пожарные быстро потушили возгорание.
Из здания эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей. Воробьев уточнил, что все люди самостоятельно вышли на улицу.
В инциденте пострадало два человека. 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Также медики госпитализировали беременную женщину на 29-й неделе. Отмечается, что у нее возникла острая реакция на стресс.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.