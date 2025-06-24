В Подмосковье осколок дрона устроил пожар в многоэтажке. При атаке пострадала беременная женщина

Еще один человек получил осколочные ранения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ночь на 24 июня на подлете к Москве сбили два украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он.

Обломки одного из сбитых беспилотников попали в многоэтажку в Красногорске. После этого в квартире на 17-м этаже начался пожар, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Огонь охватил 20 квадратных метров, но пожарные быстро потушили возгорание.

Источник: Baza / Telegram

Из здания эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей. Воробьев уточнил, что все люди самостоятельно вышли на улицу.

Источник: Baza / Telegram

В инциденте пострадало два человека. 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Также медики госпитализировали беременную женщину на 29-й неделе. Отмечается, что у нее возникла острая реакция на стресс.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.