«Компания отдыхала»: ярославец упал со скалы в Анапе

В Анапе турист из Ярославля сорвался со скалы. Происшествие случилось в районе достопримечательности «300 ступеней» в селе Супсех в пятницу, 20 июня.
«По словам очевидцев, компания из нескольких человек отдыхала и распивала спиртное. Один из мужчин оступился и упал с обрыва вниз», — сообщили в телеграм-канале «ЧП Анапа».
Как пояснили порталу 76.RU в государственной аварийно-спасательной службе Краснодарского края «Кубань-спас», первой на место ЧП прибыла бригада скорой помощи. Однако медики самостоятельно не смогли поднять пострадавшего с берега на гору. В результате понадобилась помощь спасателей-профессионалов.
«Мужчина получил травмы, ему понадобилась госпитализация. Спасатели Анапского отряда транспортировали пострадавшего на носилках по лестнице — с берега наверх к автомобилю скорой помощи», — добавили «Кубань-спасе».
По информации спасателей, высота скалы в этом месте с 7-8-этажный дом. Но спуск пологий. Поэтому мужчина не рухнул резко вниз, а катился по уклону. Когда подоспела помощь, он находился в сознании.
По предварительным данным, угрозы для жизни ярославца нет.