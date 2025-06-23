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Происшествия «Компания отдыхала»: ярославец упал со скалы в Анапе

«Компания отдыхала»: ярославец упал со скалы в Анапе

Подробности происшествия

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19 комментариев
В Анапе ярославец упал со скалы | Источник: Кубань-спас / Vk.comВ Анапе ярославец упал со скалы | Источник: Кубань-спас / Vk.com

В Анапе ярославец упал со скалы

Источник:

Кубань-спас / Vk.com

В Анапе турист из Ярославля сорвался со скалы. Происшествие случилось в районе достопримечательности «300 ступеней» в селе Супсех в пятницу, 20 июня.

«По словам очевидцев, компания из нескольких человек отдыхала и распивала спиртное. Один из мужчин оступился и упал с обрыва вниз», — сообщили в телеграм-канале «ЧП Анапа».

Как пояснили порталу 76.RU в государственной аварийно-спасательной службе Краснодарского края «Кубань-спас», первой на место ЧП прибыла бригада скорой помощи. Однако медики самостоятельно не смогли поднять пострадавшего с берега на гору. В результате понадобилась помощь спасателей-профессионалов.

«Мужчина получил травмы, ему понадобилась госпитализация. Спасатели Анапского отряда транспортировали пострадавшего на носилках по лестнице — с берега наверх к автомобилю скорой помощи», — добавили «Кубань-спасе».

Туриста из Ярославля наверх поднимали спасатели

Источник:

ЧП Анапа / Telegram

По информации спасателей, высота скалы в этом месте с 7-8-этажный дом. Но спуск пологий. Поэтому мужчина не рухнул резко вниз, а катился по уклону. Когда подоспела помощь, он находился в сознании.

По предварительным данным, угрозы для жизни ярославца нет.

Напомним, 28 апреля в Дагестане во время прогулки на катере на реке Сулак погибла туристка из Ярославской области. А в мае стало известно о гибели 4-летнего мальчика из Ярославля в пятизвездочном отеле в Египте — ребенок упал с высоты.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
19
Гость
11 часов
алкоголь и скалы - квест закончил
Гость
10 часов
Скатился по склону холма, а не упал со скалы. ПОЗОРИЩЕ!
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