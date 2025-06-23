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Происшествия Лев разорвал трахею. Что будет с директором парка в Крыму после атаки зверя

Лев разорвал трахею. Что будет с директором парка в Крыму после атаки зверя

У Олега Зубкова тяжелые травмы шеи и груди

1 894
7 комментариев
Врачи три часа оперировали Олега Зубкова | Источник: oleg__zubkov / Vk.comВрачи три часа оперировали Олега Зубкова | Источник: oleg__zubkov / Vk.com

Врачи три часа оперировали Олега Зубкова

Источник:

oleg__zubkov / Vk.com

22 июня в Крыму произошло ЧП. На директора знаменитого парка львов «Тайган» напал лев. Пострадавший, Олег Зубков, смог сам выйти из закрытой клетки — и потерял сознание. Собрали главное о его состоянии.

Местный телеканал «Крым 24» поговорил с дрессировщиком Эдгаром Запашным. Тот рассказал, что лев разорвал Зубкову трахею.

«Лев напал на него и серьезно травмировал трахею. По некоторой информации, серьезно зацепил лицо. Сейчас он подключен к аппарату искусственного дыхания», — объяснил Запашный.

Источник: oleg__zubkov / Vk.comИсточник: oleg__zubkov / Vk.com
Источник:

oleg__zubkov / Vk.com

Несмотря на тяжелое состояние, Зубков не теряет сознания. Также у него повреждены мышцы шеи и оторвана большая грудная мышца слева. Об этом рассказал хирург Андрей Дорошенко.

Врачи ушили все мышцы и остановили кровотечение. Операция длилась три часа. Она была успешной: жизни Зубкова уже ничего не угрожает. До утра Зубков пробудет в местной больнице, затем его переведут в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко. Зубков всё еще подключен к аппарату ИВЛ.

Источник: oleg__zubkov / Vk.comИсточник: oleg__zubkov / Vk.com
Источник:

oleg__zubkov / Vk.com

Многие крымчане сейчас желают ему «гнать смерть тапком» — Зубков стал знаменитым по видео, где он одним тапочком и харизмой заставляет львов себе подчиняться.

«Всё нормально будет с Олегом Зубковым. Работают врачи», — резюмировал Василий, ветврач «Тайгана».

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Комментарии
7
Гость
20 часов
Все вчерашние комментарии убрали. Ну, закройте тогда вообще комментарии к статье
Гость
15 часов
Имя дрессировщика - Эдгард!
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