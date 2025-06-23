Лев разорвал трахею. Что будет с директором парка в Крыму после атаки зверя

Врачи три часа оперировали Олега Зубкова Источник: oleg__zubkov / Vk.com











22 июня в Крыму произошло ЧП. На директора знаменитого парка львов «Тайган» напал лев. Пострадавший, Олег Зубков, смог сам выйти из закрытой клетки — и потерял сознание. Собрали главное о его состоянии.

Местный телеканал «Крым 24» поговорил с дрессировщиком Эдгаром Запашным. Тот рассказал, что лев разорвал Зубкову трахею.

«Лев напал на него и серьезно травмировал трахею. По некоторой информации, серьезно зацепил лицо. Сейчас он подключен к аппарату искусственного дыхания», — объяснил Запашный.

Источник: oleg__zubkov / Vk.com











Несмотря на тяжелое состояние, Зубков не теряет сознания. Также у него повреждены мышцы шеи и оторвана большая грудная мышца слева. Об этом рассказал хирург Андрей Дорошенко.

Врачи ушили все мышцы и остановили кровотечение. Операция длилась три часа. Она была успешной: жизни Зубкова уже ничего не угрожает. До утра Зубков пробудет в местной больнице, затем его переведут в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко. Зубков всё еще подключен к аппарату ИВЛ.

Источник: oleg__zubkov / Vk.com











Многие крымчане сейчас желают ему «гнать смерть тапком» — Зубков стал знаменитым по видео, где он одним тапочком и харизмой заставляет львов себе подчиняться.