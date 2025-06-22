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Происшествия В Крыму лев набросился на директора знаменитого парка и прокусил ему шею. Видео

В Крыму лев набросился на директора знаменитого парка и прокусил ему шею. Видео

Олег Зубков находится в тяжелом состоянии

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31 комментарий

Видео с места ЧП

Источник:

РИА Новости / Telegtam.com

В Крыму постарадал Олег Зубков, знаменитый директор парка львов «Тайган». Один из львов напал на него и прокусил горло. Зубков получил травмы головы и шеи, за его жизнь теперь борются врачи.

В крымском СК сообщили, что один из львов напал на Олега во время вечерней кормежки. По словам очевидцев, животное набросилось на него и укусило в шею. После этого Зубков смог сам выбраться из запертой клетки, но дальше потерял сознание. Теперь врачи его реанимируют.

«Идет операция, было принято решение врачами санавиации оперировать на месте, в Белогорске. Состояние тяжелое», — сообщил Олег Крючков, советник главы Крыма.

Зубков гордится своим парком и любит выкладывать фото животных | Источник: oleg__zubkov / Vk.comЗубков гордится своим парком и любит выкладывать фото животных | Источник: oleg__zubkov / Vk.com

Зубков гордится своим парком и любит выкладывать фото животных

Источник:

oleg__zubkov / Vk.com

Парк львов Зубкова крупнейший в России и Европе | Источник: oleg__zubkov / Vk.comПарк львов Зубкова крупнейший в России и Европе | Источник: oleg__zubkov / Vk.com

Парк львов Зубкова крупнейший в России и Европе

Источник:

oleg__zubkov / Vk.com

Источник: oleg__zubkov / Vk.comИсточник: oleg__zubkov / Vk.com
Источник:

oleg__zubkov / Vk.com

Затем его доставят в республиканскую больницу имени Семашко. Следователи уже начали проверку ЧП по двум статьям: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении требований охраны труда.

Зубков — основатель зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган». В прошлом на него возбуждали несколько административных и уголовных дел. Предприниматели обвиняли в жестком обращении с животными и даже в избиении подчиненного. Однажды в его зоопарке тигр откусил палец ребенку: за это Зубкову дали условный срок.

В Крыму Зубков крайне известен, и многие ценят вклад бизнесмена в регион. Также ему благодарны за спасение животных, в том числе из зоны боевых действий. Сейчас страницы Зубкова в соцсетях полны слов поддержки и пожеланий здоровья.

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Комментарии
31
Гость
22 июня, 22:38
Жила-была такая семья Берберовых. Видимо, ничему история не учит людей.
с++
22 июня, 22:00
крайне известен... что за новояз.
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