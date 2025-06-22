В Крыму лев набросился на директора знаменитого парка и прокусил ему шею. Видео

Видео с места ЧП Источник: РИА Новости / Telegtam.com

В Крыму постарадал Олег Зубков, знаменитый директор парка львов «Тайган». Один из львов напал на него и прокусил горло. Зубков получил травмы головы и шеи, за его жизнь теперь борются врачи.

В крымском СК сообщили, что один из львов напал на Олега во время вечерней кормежки. По словам очевидцев, животное набросилось на него и укусило в шею. После этого Зубков смог сам выбраться из запертой клетки, но дальше потерял сознание. Теперь врачи его реанимируют.

«Идет операция, было принято решение врачами санавиации оперировать на месте, в Белогорске. Состояние тяжелое», — сообщил Олег Крючков, советник главы Крыма.

Зубков гордится своим парком и любит выкладывать фото животных Источник: oleg__zubkov / Vk.com











Парк львов Зубкова крупнейший в России и Европе Источник: oleg__zubkov / Vk.com

Источник: oleg__zubkov / Vk.com

Затем его доставят в республиканскую больницу имени Семашко. Следователи уже начали проверку ЧП по двум статьям: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении требований охраны труда.

Зубков — основатель зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган». В прошлом на него возбуждали несколько административных и уголовных дел. Предприниматели обвиняли в жестком обращении с животными и даже в избиении подчиненного. Однажды в его зоопарке тигр откусил палец ребенку: за это Зубкову дали условный срок.