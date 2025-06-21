«Давят психологически, присылают голые фото». Как при загадочных обстоятельствах пропала студентка — она могла попасть в рабство

Родные не могут связаться с Варварой с прошлой недели Источник: социальные сети пропавшей











В Нижегородской области, Москве и Подмосковье разыскивают 21-летнюю Варвару Панину. Она вышла из дома в поселке Ждановский под Нижним Новгородом в начале июня и с тех пор на связь с родными не выходила. Об этом сообщают наши коллеги из NN.RU.

Сейчас Варвара может находиться в столице. Как сообщили MSK1.RU в отряде «ЛизаАлерт», поиски ведутся в Химках Московской области совместно с полицией. Рассказываем, что об известно о таинственной пропаже студентки.

Варвара оканчивает ННГУ им. Н. И. Лобачевского и идет на красный диплом, параллельно работает в онлайн-школе и готовит детей к ОГЭ по литературе. В нижегородском поселке Ждановский она жила вместе с супругом.

«Присылают обнаженные фото»

По словам родных, она пропала в начале месяца. 9 июня они стали получать звонки о том, что дочь «удерживается»: неизвестные угрожают им и требуют деньги. Похитители стали присылать родителям видео плачущей Варвары, которая просит родных выполнить их требования, видео, где она говорит о насилии, а также ее фото в обнаженном виде.

«Днем 9 июня мы стали получать звонки и сообщения, что она удерживается. Мы сразу же обратились в угрозыск города Кстово, там приняли заявление», — рассказала мама девушки журналистам NN.RU.

Ей угрожают насилием, отправкой в Турцию, Египет, и теперь уже убийством. мама пропавшей девушки

Следы ведут в Москву

Отец девушки Владимир рассказал нашим коллегам из NN.RU, что 9 июня Варвару зафиксировали камеры нижегородского аэропорта. В тот же день она приземлилась в Шереметьево . Далее ее след обрывается. Московские поисковики «ЛизаАлерт» ищут ее в районе аэропорта, в подмосковных Химках.

Перед исчезновением Варвара заняла крупную сумму денег у родственников, чего раньше не делала. Более того, она заложила в ломбард обручальное кольцо и сделала банковский займ. Всего Варя собрала около 200 тысяч. Во время всех звонков она выходила в другую комнату, а отправляясь гулять с собакой, брала ноутбук.

Источник: poisk.vid.ru

Как рассказали NN.RU родственники, полицейские рассматривают версию о том, что нижегородка попалась на мошенническую схему, пытаясь оформить повышенную стипендию. Родители девушки подали заявление в полицию о розыске — Варвару объявили в федеральный розыск.

«Преступники постоянно пишут нам, давят психологически, присылают обнаженные фото дочери, требуют выкуп», — рассказала мама.

Последнее видео с девушкой родители получили 19 июня. На нем Варвара в одежде, но рассказывает, что ее принуждали к интимным контактам. Родители говорят, что студентка ведет себя на кадрах так, будто находится под воздействием каких-то препаратов.

Владимир в беседе с NN.RU добавил, что якобы пока дело не переведено в статус уголовного. Девушка находится в федеральном розыске. Семья соблюдает все указания правоохранителей.

У Вари светлые вьющиеся волосы и голубые глаза. Рост — 160 сантиметров. В день пропажи на ней было светло-бежевое платье. С собой она взяла синий рюкзак и телефон.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Варвары, просим позвонить на горячую линию отряда «Волонтер» — 8 831 291-51-51 — или инфоргу поиска Юлии: 8 903 846-59-68. Или инфоргу поисков в Московской области отряда «ЛизаАлерт» Дарье: 8 980 724-74-97.