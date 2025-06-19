Стала известна причина пробок в спальном районе Ярославля

Утром 19 июня ярославцы стали массово жаловаться на пробку за Волгой. Автомобилисты встали в затор в районе поселка Красный бор в Ярославском районе и Заволжском районе Ярославля. По словам очевидцев, дорожное движение затрудняли ремонтные работы, которые начались у Яковлевского. Кроме того, как сообщили 76.RU в пресс-службе УМВД по Ярославской области, случилось ДТП с тремя автомобилями.
«Стоит весь Яковлевский лес. На работу опоздают все. В чём причина — не известно. Пробка практически от поселка Заволжье», — рассказали подписчики «Подслушано в Ярославле».
На перекрёстке дорог Яковлевское — Диево-Городище и улицы Васильковой завершаются дорожные работы.
«Этот важный для посёлка перекрёсток теперь оборудован современным светофором с дублирующей подсветкой, который временно работает в режиме жёлтого мигающего сигнала», — уточняли ранее в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Раньше перекрёсток был нерегулируемым. Теперь автобусную остановку перенесли дальше от перекрёстка, а также проложили 600 метров новых тротуаров.
Как уточнили в полиции, в аварии никто не пострадал.
Утренняя пробка началась от Соснового проезда до 3-й Яковлевской улицы. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», около 12 часов дня движение все еще заторможено.
Утром 19 июня в Брагине «буханка» врезалась в трамвай.