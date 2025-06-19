Стала известна причина пробок в спальном районе Ярославля

В Ярославле горожане застряли в пробке Источник: Читатель 76.RU











Утром 19 июня ярославцы стали массово жаловаться на пробку за Волгой. Автомобилисты встали в затор в районе поселка Красный бор в Ярославском районе и Заволжском районе Ярославля. По словам очевидцев, дорожное движение затрудняли ремонтные работы, которые начались у Яковлевского. Кроме того, как сообщили 76.RU в пресс-службе УМВД по Ярославской области, случилось ДТП с тремя автомобилями.

«Стоит весь Яковлевский лес. На работу опоздают все. В чём причина — не известно. Пробка практически от поселка Заволжье», — рассказали подписчики «Подслушано в Ярославле».

На перекрёстке дорог Яковлевское — Диево-Городище и улицы Васильковой завершаются дорожные работы.

Горожане пожаловались на пробку Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram











«Этот важный для посёлка перекрёсток теперь оборудован современным светофором с дублирующей подсветкой, который временно работает в режиме жёлтого мигающего сигнала», — уточняли ранее в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Раньше перекрёсток был нерегулируемым. Теперь автобусную остановку перенесли дальше от перекрёстка, а также проложили 600 метров новых тротуаров.

Как уточнили в полиции, в аварии никто не пострадал.

Авария произошла недалеко от поселка Красный Бор Источник: Читатель 76.RU











Утренняя пробка началась от Соснового проезда до 3-й Яковлевской улицы. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», около 12 часов дня движение все еще заторможено.

Ситуация на месте происшествия около 12 часов дня Источник: «Яндекс Карты»









