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Происшествия Стала известна причина пробок в спальном районе Ярославля

Стала известна причина пробок в спальном районе Ярославля

Автомобилисты встали в заторы утром 19 июня

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В Ярославле горожане застряли в пробке | Источник: Читатель 76.RUВ Ярославле горожане застряли в пробке | Источник: Читатель 76.RU

В Ярославле горожане застряли в пробке

Источник:

Читатель 76.RU

Утром 19 июня ярославцы стали массово жаловаться на пробку за Волгой. Автомобилисты встали в затор в районе поселка Красный бор в Ярославском районе и Заволжском районе Ярославля. По словам очевидцев, дорожное движение затрудняли ремонтные работы, которые начались у Яковлевского. Кроме того, как сообщили 76.RU в пресс-службе УМВД по Ярославской области, случилось ДТП с тремя автомобилями.

«Стоит весь Яковлевский лес. На работу опоздают все. В чём причина — не известно. Пробка практически от поселка Заволжье», — рассказали подписчики «Подслушано в Ярославле».

На перекрёстке дорог Яковлевское — Диево-Городище и улицы Васильковой завершаются дорожные работы.

Горожане пожаловались на пробку | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramГорожане пожаловались на пробку | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

Горожане пожаловались на пробку

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

«Этот важный для посёлка перекрёсток теперь оборудован современным светофором с дублирующей подсветкой, который временно работает в режиме жёлтого мигающего сигнала», — уточняли ранее в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Раньше перекрёсток был нерегулируемым. Теперь автобусную остановку перенесли дальше от перекрёстка, а также проложили 600 метров новых тротуаров.

Как уточнили в полиции, в аварии никто не пострадал.

Авария произошла недалеко от поселка Красный Бор | Источник: Читатель 76.RUАвария произошла недалеко от поселка Красный Бор | Источник: Читатель 76.RU

Авария произошла недалеко от поселка Красный Бор

Источник:

Читатель 76.RU

Утренняя пробка началась от Соснового проезда до 3-й Яковлевской улицы. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», около 12 часов дня движение все еще заторможено.

Ситуация на месте происшествия около 12 часов дня | Источник: «Яндекс Карты»Ситуация на месте происшествия около 12 часов дня | Источник: «Яндекс Карты»

Ситуация на месте происшествия около 12 часов дня

Источник:

«Яндекс Карты»

Утром 19 июня в Брагине «буханка» врезалась в трамвай.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
ДТП Пробка Ремонт дорог
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