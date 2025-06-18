«Есть пострадавшие»: в многоквартирном доме в Ярославле вспыхнул пожар. Видео

В многоквартирном доме в Заволжском районе Ярославля вспыхнул пожар. Всё произошло днем 18 июня в четырехэтажке на улице Моховой, 16а.
«К тушению привлечены 27 человек личного состава и 8 единиц техники. Есть пострадавшие», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.
Судя по кадрам, опубликованным спасателями, густой черный дым заполнил внутренний двор дома, в котором произошел пожар. Возгорание тушили с помощью пожарной автолестницы.
Спасатели ликвидировали пожар в 18:47 18 июня.
«Дознавателям МЧС России предстоит установить причину пожара», — сообщили в МЧС.