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Происшествия «Есть пострадавшие»: в многоквартирном доме в Ярославле вспыхнул пожар. Видео

«Есть пострадавшие»: в многоквартирном доме в Ярославле вспыхнул пожар. Видео

Первые подробности о происшествии

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Пожар в четырехэтажке за Волгой | Источник: МЧС России Ярославской области / T.meПожар в четырехэтажке за Волгой | Источник: МЧС России Ярославской области / T.me

Пожар в четырехэтажке за Волгой

Источник:

МЧС России Ярославской области / T.me

В многоквартирном доме в Заволжском районе Ярославля вспыхнул пожар. Всё произошло днем 18 июня в четырехэтажке на улице Моховой, 16а.

«К тушению привлечены 27 человек личного состава и 8 единиц техники. Есть пострадавшие», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Судя по кадрам, опубликованным спасателями, густой черный дым заполнил внутренний двор дома, в котором произошел пожар. Возгорание тушили с помощью пожарной автолестницы.

Кадры с места происшествия

Источник:

МЧС России Ярославской области / T.me

Спасатели ликвидировали пожар в 18:47 18 июня.

«Дознавателям МЧС России предстоит установить причину пожара», — сообщили в МЧС.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар Многоквартирный дом
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