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Происшествия Мост обрушился в Индии под ногами сотни туристов: несколько человек погибли

Мост обрушился в Индии под ногами сотни туристов: несколько человек погибли

Конструкция не выдержала тяжести толпы

1 714
2 комментария
Вода на месте ЧП сильно поднялась из-за дождей | Источник: NDTV Вода на месте ЧП сильно поднялась из-за дождей | Источник: NDTV

Вода на месте ЧП сильно поднялась из-за дождей

Источник:

NDTV

В индийском городе Пуне (штат Махараштра) обрушился мост через реку Индраяни 15 июня. Этот район является популярным туристическим направлением. 

Многие туристы, находившиеся на мосту, упали в реку, которая вышла из берегов после сильных дождей в выходные. Их уносило течением. Четыре человека погибли, а более 50 раненых были спасены в ходе операций, которые завершились только утром, передает NDTV. Им оказывают медицинскую помощь.

Сама конструкция была построена около 30 лет назад. По данным издания, местные жители ранее высказывали опасения по поводу безопасности моста, но многие туристы не знали о потенциальной опасности. Во время трагедии на нем находилось около семи-восьми велосипедов, а также порядка 100 человек. 

Спасательные работы длились всю ночь | Источник: NDTVСпасательные работы длились всю ночь | Источник: NDTV

Спасательные работы длились всю ночь

Источник:

NDTV

Министр по борьбе со стихийными бедствиями штата Махараштра Гириш Махаджан, который прибыл на место, чтобы руководить спасательными работами, сказал, что мост обрушился под тяжестью большой толпы.

«Мост был предназначен только для пешеходов. Похоже, люди на мосту не прислушались к инструкциям, что и стало причиной инцидента», — сказал Махаджан. Он объявил о компенсации в размере пяти лакхов рупий для родственников погибших, передает The Times of India. (Лакх — это единица индийской системы счисления, равная 100 000).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди «выразил глубокую скорбь» в связи с обвалом. Он пообещал предоставить любые необходимые ресурсы правительству штата Махараштра. После обрушения в стране проверят и другие подобные мосты на безопасность.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Индия Обрушение моста Погибшие Течение
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Комментарии
2
Гость
16 июня, 13:20
СОТЕН туристов
Гость
23 часа
всё равно бы померли от диареи.
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