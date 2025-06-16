Мост обрушился в Индии под ногами сотни туристов: несколько человек погибли

Вода на месте ЧП сильно поднялась из-за дождей Источник: NDTV











В индийском городе Пуне (штат Махараштра) обрушился мост через реку Индраяни 15 июня. Этот район является популярным туристическим направлением.

Многие туристы, находившиеся на мосту, упали в реку, которая вышла из берегов после сильных дождей в выходные. Их уносило течением. Четыре человека погибли, а более 50 раненых были спасены в ходе операций, которые завершились только утром, передает NDTV. Им оказывают медицинскую помощь.

Сама конструкция была построена около 30 лет назад. По данным издания, местные жители ранее высказывали опасения по поводу безопасности моста, но многие туристы не знали о потенциальной опасности. Во время трагедии на нем находилось около семи-восьми велосипедов, а также порядка 100 человек.

Спасательные работы длились всю ночь Источник: NDTV











Министр по борьбе со стихийными бедствиями штата Махараштра Гириш Махаджан, который прибыл на место, чтобы руководить спасательными работами, сказал, что мост обрушился под тяжестью большой толпы.

«Мост был предназначен только для пешеходов. Похоже, люди на мосту не прислушались к инструкциям, что и стало причиной инцидента», — сказал Махаджан. Он объявил о компенсации в размере пяти лакхов рупий для родственников погибших, передает The Times of India. (Лакх — это единица индийской системы счисления, равная 100 000).