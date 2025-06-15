Под Ярославлем сгорел дом. Причина ЧП

Вечером 14 июня в деревне Ильинское в Ярославском районе сгорел деревянный жилой дом. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети строения.
«К ликвидации пожара привлекались 14 пожарных и 4 единицы техники. Пострадавших нет. Огнем поврежден деревянный дом на площади 60 квадратных метров», — сообщили в МЧС по Ярославской области.
По фотографиям видно, как от пожара пострадало здание. Крыши практически не осталось, а сам дом почернел. Вокруг лежат обломки и части стен.
В МЧС России напомнили гражданам несколько правил:
не перегружай сеть;
ремонт доверяй профессионалам;
приобрети пожарный извещатель и огнетушитель.
Ранее в МЧС назвали предварительную причину ночного пожара в доме-памятнике в центре Ярославля. Около трех часов ночи 12 июня загорелась бывшая городская детская больница на улице Володарского