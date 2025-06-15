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Происшествия Под Ярославлем сгорел дом. Причина ЧП

Под Ярославлем сгорел дом. Причина ЧП

Первые подробности от МЧС

4 354
11 комментариев
В Ярославском районе сгорел дом | Источник: МЧС по Ярославской области / TelegramВ Ярославском районе сгорел дом | Источник: МЧС по Ярославской области / Telegram

В Ярославском районе сгорел дом

Источник:

МЧС по Ярославской области / Telegram

Вечером 14 июня в деревне Ильинское в Ярославском районе сгорел деревянный жилой дом. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети строения.

«К ликвидации пожара привлекались 14 пожарных и 4 единицы техники. Пострадавших нет. Огнем поврежден деревянный дом на площади 60 квадратных метров», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

В Ярославском районе сгорел дом | Источник: МЧС по Ярославской области / TelegramВ Ярославском районе сгорел дом | Источник: МЧС по Ярославской области / Telegram

В Ярославском районе сгорел дом

Источник:

МЧС по Ярославской области / Telegram

По фотографиям видно, как от пожара пострадало здание. Крыши практически не осталось, а сам дом почернел. Вокруг лежат обломки и части стен.

В МЧС России напомнили гражданам несколько правил:

  • не перегружай сеть;

  • ремонт доверяй профессионалам;

  • приобрети пожарный извещатель и огнетушитель.

Ранее в МЧС назвали предварительную причину ночного пожара в доме-памятнике в центре Ярославля. Около трех часов ночи 12 июня загорелась бывшая городская детская больница на улице Володарского

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Комментарии
11
Гость
16 июня, 00:06
у нас это называется домом, а у братьев сарай больше и лучше 👏
Гость
15 июня, 20:11
протягивайте раз в пол года' год контакты болтовые. почти никто не делает.
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