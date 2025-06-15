Беспилотник упал на автозавод в Татарстане: есть погибший и множество раненных

Обломки дрона рухнул на КПП завода Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Беспилотники атаковали Татарстан. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов в своем telegram-канале. Падение обломков привело к жертвами.

«Сегодня была совершена очередная атака вражескими беспилотниками на территорию Республики Татарстан. При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе», — сказал Рустам Минниханов.

В результате атаки погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один из них в тяжелом состоянии. Глава Татарстана отметил, что всем оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия возник пожар. Его удалось оперативно ликвидировать. Оперативные службы находятся в постоянной боевой готовности, подчеркнул Минниханов.