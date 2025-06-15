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Происшествия Атака беспилотников Беспилотник упал на автозавод в Татарстане: есть погибший и множество раненных

Беспилотник упал на автозавод в Татарстане: есть погибший и множество раненных

На месте произошел пожар

2 764
8 комментариев
Обломки дрона рухнул на КПП завода | Источник: Роман Данилкин / 63.RUОбломки дрона рухнул на КПП завода | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Обломки дрона рухнул на КПП завода

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Беспилотники атаковали Татарстан. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов в своем telegram-канале. Падение обломков привело к жертвами.

«Сегодня была совершена очередная атака вражескими беспилотниками на территорию Республики Татарстан. При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе», — сказал Рустам Минниханов.

В результате атаки погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один из них в тяжелом состоянии. Глава Татарстана отметил, что всем оказали необходимую медицинскую помощь. 

На месте происшествия возник пожар. Его удалось оперативно ликвидировать. Оперативные службы находятся в постоянной боевой готовности, подчеркнул Минниханов.

В аэропорту Казани вводили временные ограничения на полеты. На запасные аэродромы ушли 10 самолетов, пишет 116.ru. Также жители сообщали о перебоях в работе интернета.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотники Татарстан Рустам Минниханов Пострадавшие
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Комментарии
8
Гость
15 июня, 16:46
С хлопком, задымлением?
Гость
16 июня, 03:26
А что за автомобили выпускали? И сколько за последний год выпустили?
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